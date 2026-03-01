יותר מ-24 שעות בחניון: כוכבי הרשת תקועים בדובאי תחת הפצצות

כוכבי הרשת סאן קורל ועמרי מלינסקי נקלעו למתקפה באיחוד האמירויות ונאלצים לשהות כבר יותר מ-24 שעות בחניון מלון בדובאי, ללא יכולת לצאת. השניים מדווחים על פיצוצים, בלבול בקרב התיירים וסגירת נמל התעופה

כוכבי הרשת סאן קורל ועמרי מלינסקי, שנמצאים בימים אלו בחופשה בדובאי, נקלעו למציאות ביטחונית חריגה לאחר שאיראן פתחה במתקפה לעבר איחוד האמירויות. בעקבות ההסלמה, נמל התעופה בעיר נסגר - והשניים נותרו תקועים במדינה ללא יכולת לצאת.

השניים שיתפו את תחושותיהם בחשבון האינסטגרם, וסיפרו על בומים עזים ופיצוצים שנשמעים באזור. לדבריהם, רבים מהתיירים שוהים בבלבול מוחלט ואינם יודעים כיצד לפעול, שכן אינם מורגלים במציאות ביטחונית כזו.

סאן בעת הפיצוצים בדובאי צילום: צילום מסך מתוך האינסטגרם של סאן

"התיירים לא מבינים מה לעשות"

לדברי קורל ומלינסקי, התיירים במלון נמצאים בחוסר ודאות מוחלט. "אנשים כאן לא יודעים איך להתנהל בסיטואציה כזו", הם משתפים. השניים, שמכירים מציאות ביטחונית מורכבת מישראל, ניסו לסייע ולהרגיע תיירים אחרים, והסבירו להם כיצד ניתן לפעול בזמן חירום.

בשלב מסוים הם ירדו לחניון המלון, שם הם שוהים כבר למעלה מ-24 שעות יחד עם תיירים נוספים, ללא יכולת לצאת - מתוך חשש לסכנה בעקבות הפיצוצים. לדבריהם, הם נמצאים במקום ללא גישה סדירה למזון או מים, ונאלצים להישאר בחניון במשך זמן ממושך בחוסר ודאות מוחלט.

סאן בחניון בדובאי צילום: צילום מתוך האינסטגרם של סאן

עובדי המלון: "תחזרו לחדרים - אנחנו נשמור עליכם"

לדברי השניים, צוות המלון אינו מבין את עוצמת הסיטואציה ומנחה את האורחים לחזור לחדרים, תוך הבטחה כי הם "שומרים עליהם" וכי אין צורך להישאר בחניון.

אלא שקורל ומלינסקי, שמכירים מציאות ביטחונית מורכבת מישראל, מנסים להסביר לעובדים ולתיירים האחרים כי מדובר באיום ממשי. לדבריהם, "הם לא מכירים את איראן ולא מבינים מה המשמעות של מתקפה כזו".

לכודים בדובאי ללא יכולת לצאת

כעת בני הזוג ממשיכים לשהות בחניון יחד עם תיירים נוספים, כשהם רחוקים מהבית וללא אפשרות לעזוב את המדינה. החופשה הפכה להיות מציאות של חרדה וחוסר ודאות, בזמן שהם ממתינים להתפתחויות ומקווים שיוכלו לצאת מדובאי ולשוב לישראל בהקדם.