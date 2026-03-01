נתניהו בהצהרה: "נמשיך להכות במשטר בעוצמה, גם בימים כואבים"

ראש הממשלה נתניהו נשא דברים לאזרחי ישראל מבנייני הקריה בתל אביב, בו הכיר ברגעים הקשים שמתרחשים בעקבות הפגיעות הקטלניות בתל אביב ובית שמש, אך הבטיח באותה נשימה כי למרות הכאב, המשטר ימשיך ויספוג מכות קשות, שרק יתגברו מיום ליום.

דברי ראש הממשלה מגיעים לאחר שתי פגיעות קשות וקטלניות שהתרחשו ביממה האחרונה בישראל, הראשונה אמש בתל אביב, בה נפצעו רבים ולפחות אדם אחד נהרג, ונזק רב נגרם למבנים, ומוקדם יותר היום בבית שמש, שם הרוגים רבים בזירה בה עדיין נמשכים מאמצי החילוץ והאיתור.

נתניהו שיגר את המסר לאזרחי ישראל מגג הקריה, שם הודיע כי: "סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה. אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים".

נתניהו התייחס לפגיעות הקשות לאורך היממה האחרונה: "עם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן, בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. ליבי יוצא אל המשפחות, ואני שולח בשם כולכם, אזרחי ישראל, איחולי החלמה לפצועים".

ראש הממשלה המשיך והתחייב כי המשטר האיראני ישא את מחיר מעשיו: "אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל, כפי שלא היה מעולם, למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזו גם את סיועה של ארה"ב, את ידידי, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, את צבא ארה"ב. שילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה - להכות את משטר הטרור שוק על ירך. כך הבטחתי - וכך נעשה".