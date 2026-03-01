דרמה אזורית: סעודיה צפויה להצטרף למבצע נגד איראן

יורש העצר הסעודי, הורה לכוחות הביטחון של הממלכה להתכונן לתגובה צבאית כנגד איראן, על תקיפותיה על הממלכה הסעודית ועל שכנותיה, במה שנראה כתפנית דרמטית נוספת

אחרי שתי יממות של הפגזות בלתי פוסקות כנגד מדינות המפרץ, כולל פגיעות בשטח הממלכה הסעודית עצמה, מאשר כעת יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, תוכניות צבאיות והורה לצבא המלכותי של סעודיה להתכונן לתגובה צבאית בעקבות התקיפות האיראניות, במה שיכול לסמן מפנה דרמטי במיוחד במערכה כנגד איראן, ויכול לסמל התגבשות של קואליציה ערבית כנגד טהראן.

על פי דיווחים בינלאומיים שנחשפו ברשת CNN וה-BBC, מדינות המפרץ זועמות בעקבות התגובה האיראנית שכללה פגיעות ישירות, וחוזרות ונשנות כנגד מי שהיו עד לפני זמן קצר בעלות בריתה הערביות. סעודיה במיוחד, רואה בפעולות אלה עלבון, לאחר שהידקה את מערכת היחסים עם איראן בתיווך סין בשלוש שנים האחרונות.

כעת על פי הדיווחים, הסמיך יורש העצר הסעודי את כוחות הצבא המלכותי להכין פעולות התקפיות ישירות כנגד טהראן, במה שיכול להיות עוד שינוי דרמטי והסלמה משמעותית באופי המבצע ובחומרת מצבו של המשטר בטהראן.