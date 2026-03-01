צבא ארה"ב חושף: מכה דרמטית לצי האיראני, עשרות הרוגים דווחו

פיקוד המרכז האמריקאי חושף כי כחלק מגלי התקיפות האחרונים, הושמדה ושקעה ספינת מלחמה של הצי האיראני על כל יושביה

צבא ארצות הברית מודיעה כי במהלך גל תקיפות שבוצעה כנגד מטרות הצי של המשטר האיראני, ספינת מלחמה שפעלה במרחב מיצרי הורמוז שיגרה תקיפות כנגד ספינות מלחמה אמריקאיות. הכוחות האמריקאים הגיבו במהירות, תקפו את הספינה בכלי נשק ימיים והספינה ספגה נזק כבד ושקעה על כל יושביה.

מפיקוד מרכז האמריקאי נמסר כי: "ספינת דגם Jamaran האיראנית הותקפה על ידי כוחות אמריקאים, הספינה שוקעת בזמן זה אל מצולות מפרץ עומאן, כפי שהנשיא הודיע בעבר, כוחות איראניים 'חייבים להניח את נשקם ולהיכנע או שלא יקבלו כל רחמים' ".



על פי הדיווחים, הספינה אשר הייתה מאויישת במעל ל-80 חיילים איראנים, הושמדה לאחר ששיגרה כלי בלתי מאויש ימי אל עבר ספינות אמריקאיות, והושמדה מיידית בעקבות כך, ככל הנראה כל 80 החיילים האיראניים מצאו את מותם על הסיפון.



