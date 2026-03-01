שברי יירוט פגעו בשגרירות ישראל באבו דאבי, 2 ישראלים נפצעו

באיחוד האמירויות דיווחו כי שני ישראלים נפצעו באורח קל אחרי ששברי יירוט של כטב"מ איראני פגעו במתחם שגרירות ישראל באבו דאבי

התקיפות במדינות ערב נמשכות: שברי יירוט של כלי טיס בלתי מאוייש איראני פגעו בבניין במתחם שגרירות ישראל באבו דאבי - כך דווח היום (ראשון) ברשת רויטרס. באיחוד האמירויות אמרו כי שני ישראלים - אישה ובנה - נפצעו באורח קל מהפגיעה.

לפי הדיווח, שברי הכטב"מ פגעו במגדלי אתיחאד, בהם השגרירות הישראלית ממוקמת, אחרי שכלי הטיס האיראני יורט על ידי מערכות ההגנה האמירתים. תושבי האזור דיווחו על שמיעת פיצוצים עזים בעקבות היירוט.

כזכור, ביומיים האחרונים איראן תקפה לא רק את ישראל - אלא גם מדינות נוספות במפרץ הפרסי ובמזרח התיכון אשר בהן ממוקמים בסיסים של צבא ארה"ב, כשלצד איחוד האמירויות דווח גם על תקיפות בירדן, עומאן, קטאר וכוויית. בעקבות הגינויים והביקורת, איראן טענה היום כי היא לא תוקפת את המדינות, אלא רק את הבסיסים האמריקניים בשטחם.

לפי נתוני משרד ההגנה האמירתי, עד כה שוגרו 167 טילים ו-541 כטב"מים איראניים לעבר המדינה. מערכות ההגנה האווירית יירטו 154 מהטילים ו-506 כטב"מים. 13 מהטילים נפלו בים ולא פגעו במדינה, בעוד ש-35 מהכטב"מים פגעו בשטח איחוד האמירויות וגרמו לנזק רב.