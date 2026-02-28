תמות נפשי: איראן פתחה במתקפה אובדנית על מדינות ערב

אחרי מתקפה הפתע של ארצות הברית וישראל על המשטר באיראן, נראה כי המשטר החליט ללכת הפעם עד הסוף ומפציץ ללא הפסקה גם את שכנותיו הערביות

נראה כי המשטר האיראני מרגיש את החבל נכרך סביב צווארו, והחליט שעדיף "תמות נפשי" מלגווע בדממה, משמרות המהפכה משגרים מתקפות טילים וכטבמ"ים ללא הפסקה גם אל עבר מדינות ערב שלא לקחו חלק בתקיפה, דיווח על פגיעות רבות בשורה של מדינות ערביות במפרץ ומעבר לו.

צילום: הגינוי הסעודי

תיעודים דרמטיים אשר מגיעים אלינו משורה של מדינות ערביות מציד תקיפות בלתי פוסקות של משמרות המהפכה והמשטר באיראן כנגד מדינות ערב השכנות אליו, עד כה על פי הדיווחים הותקפו מדינות רבות, ביניהן איחוד האמירויות, בחריין, קטאר, עיראק, ירדן ואזורים נוספים, סעודיה גינתה את המתקפה האיראנית בחריפות.

פגיעה איראנית סמוך לבורג' חליפה, ללא קרדיט.

האיראנים תוקפים בסיסים אמריקאים, מתקנים אזרחיים ואפילו בניינים אייקוניים מיוחדים, בתיעוד המצורף ניתן לראות כלי טיס איראניים סביב בניין הבורג' חליפה, אחד הסמלים המוכרים ביותר של דובאי, המפרץ והמזרח התיכון בכלל.

הפגיעה במלון הדקל

במקביל פגעו האיראנים באיחוד האמירויות גם במלון הדקל "Palm hotel" אחד ממלונות האירוח המוכרים בדובאי, בעקבות הפגיעה הבניין מפונה ועולה כעת בלהבות, כך על פי דיווחים ותיעודים מהזירה.

הפגיעה בבחריין

מוקדם יותר היום, שיגרה איראנים גם מתקפה אל תוך שטח בחריין, שכלל טילים בליסטיים וכלי טיס מתאבדים, בוצעו פגיעות.

יירוטים מעל בחריין

מעבר לכך בשעות האחרונות דווח על תקיפה נוספת כנגד בחריין, אך על פי תיעודים ודיווחים, רובם של הטילים יורט באוויר.

נפל יירוט מתפוצץ בקטאר

בנוסף, בוצעו תקיפות גם כנגד קטאר, בבירת קטאר, דוחא, שבר יירוט התרסק לקרקע ברחובות הבירה העמוסים, וכמעט גרם לאירוע הרוגים המוני.