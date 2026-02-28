תמות נפשי: איראן פתחה במתקפה אובדנית על מדינות ערב

נראה כי המשטר האיראני מרגיש את החבל נכרך סביב צווארו, והחליט שעדיף "תמות נפשי" מלגווע בדממה, משמרות המהפכה משגרים מתקפות טילים וכטבמ"ים ללא הפסקה גם אל עבר מדינות ערב שלא לקחו חלק בתקיפה, דיווח על פגיעות רבות בשורה של מדינות ערביות במפרץ ומעבר לו.
תיעודים דרמטיים אשר מגיעים אלינו משורה של מדינות ערביות מציד תקיפות בלתי פוסקות של משמרות המהפכה והמשטר באיראן כנגד מדינות ערב השכנות אליו, עד כה על פי הדיווחים הותקפו מדינות רבות, ביניהן איחוד האמירויות, בחריין, קטאר, עיראק, ירדן ואזורים נוספים, סעודיה גינתה את המתקפה האיראנית בחריפות.
האיראנים תוקפים בסיסים אמריקאים, מתקנים אזרחיים ואפילו בניינים אייקוניים מיוחדים, בתיעוד המצורף ניתן לראות כלי טיס איראניים סביב בניין הבורג' חליפה, אחד הסמלים המוכרים ביותר של דובאי, המפרץ והמזרח התיכון בכלל.
במקביל פגעו האיראנים באיחוד האמירויות גם במלון הדקל "Palm hotel" אחד ממלונות האירוח המוכרים בדובאי, בעקבות הפגיעה הבניין מפונה ועולה כעת בלהבות, כך על פי דיווחים ותיעודים מהזירה.
מוקדם יותר היום, שיגרה איראנים גם מתקפה אל תוך שטח בחריין, שכלל טילים בליסטיים וכלי טיס מתאבדים, בוצעו פגיעות.
מעבר לכך בשעות האחרונות דווח על תקיפה נוספת כנגד בחריין, אך על פי תיעודים ודיווחים, רובם של הטילים יורט באוויר.
בנוסף, בוצעו תקיפות גם כנגד קטאר, בבירת קטאר, דוחא, שבר יירוט התרסק לקרקע ברחובות הבירה העמוסים, וכמעט גרם לאירוע הרוגים המוני.
