רגע אחרי לידת בנה הבכור, דניאלה דואק מוצאת את עצמה בסיטואציה בלתי אפשרית. סגירת המרחב האווירי בישראל מונעת ממוהלים להגיע לאמירויות, והדי הפיצוצים בסביבה רק מגבירים את הלחץ של האם הטרייה: "אין אזעקות – רק בומים".

כוכבת הרשת דניאלה דואק ובעלה אורי שרף חווים ימים מטלטלים במיוחד. רגע אחרי שהפכו להורים וקיבלו לעולם את בנם הבכור בדובאי, שם הם מתגוררים, ההסלמה הביטחונית וסגירת המרחב האווירי תופסות אותם בסיטואציה מורכבת ומלחיצה.

בפוסט ששיתפה דואק ברשתות החברתיות, היא תיארה את החרדה שמלווה אותה ואת משפחתה על רקע המתיחות האזורית והדי הפיצוצים שנשמעים גם באמירויות: "אין תסריט שיכול להמחיש את מה שאני חווה כרגע. כולנו בדובאי, אין אזעקות – רק בומים". המציאות הזו, שבה נשמעים פיצוצים מבלי שמערכות התרעה יופעלו, מעצימה את תחושת הפחד.





דניאלה דואק צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

מעבר לחרדה הכללית, הסטטוס החדש של דואק כאם טרייה הופך את סגירת נתב"ג למשבר אישי ודחוף. בשל גל ביטולי הטיסות, אף מוהל אינו יכול לעלות על טיסה ולהגיע מישראל עבור ברית המילה של בנה הבכור. "אין מוהל שיכול לטוס בשביל הברית", שיתפה דואק בתסכול, וסיכמה את התחושות הקשות סביב הלידה בצל המלחמה: "אני אפילו לא יודעת להגיד מה אני מרגישה, חוץ מפחד, ושזה דופק אותי!".