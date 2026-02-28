ראש ועדת המודיעין בארה"ב: "המבצע באיראן יימשך שבועות"

ישראל וארה"ב פתחו הבוקר (שבת) במתקפה נגד איראן. במהלכה חוסל מנהיג איראן עלי חמינאי.

הסנאטור הרפובליקני טום קוטון אמר למייג'ור גארט כי חשב שהנשיא טראמפ "הציג את מטרות" התקיפה האמריקאית-ישראלית נגד איראן "בצורה טובה מאוד".

עוד טען קוטון כי המבצע הצבאי המשותף צפוי להימשך "שבועות, לא ימים".

מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא גם הוא בהצהרה דרמטית בה הודיע על פתיחת המבצע הצבאי כנגד איראן, אותו תיאר כ"נרחב ועמוק", הוא הזכיר את פשעי המשטר כנגד העם האמריקאי לאורך שנותיו, את מאות ההרוגים שגרם המשטר בטהראן לכוחות צבא ארה"ב והתחייב לתת לאזרחים את האפשרות לקחת את השלטון אל ידיהם, המבצע האמריקאי נקרא"זעם אפי" (Epic Fury).

הנשיא פתח את דבריו וחשף בפני העם האמריקאי כי:"לפני זמן קצר, צבא ארצות הברית פתח בפעולה צבאית נרחבת באיראן, המטרה שלנו היא הגנה על העם האמריקאי על ידי חיסול איומים מידיים מהמשטר האיראני, קבוצה אכזרית של אנשים נוראיים, אשר פעולותיו הנבזית מסכנות באופן ישיר את כוחותינו ואזרחנו".

טראמפ המשיך וסקר את הפגיעה האיראנית בארצות הברית לאורך 47 שנות קיומו, וגם כנגד ישראל: "במשך 47 שנים, המשטר האיראני קרא 'מוות לאמריקה' וניהל קמפיין בלתי פוסק של שפיכות דמים ורצח המוני. הוא תמך בהשתלטות אלימה על שגרירות ארה"ב, ביצע את הפיגוע במגורי המארינס בביירות ב-1983, והרג ופצע מאות אנשי שירות אמריקנים בעיראק. וזה היה השליח של איראן, חמאס, שפתח במתקפות 7 באוקטובר המפלצתיות על ישראל, כשהוא טובח ביותר מ-1,000 אנשים חפים מפשע, כולל 46 אמריקנים. זה היה אכזרי, משהו שהעולם לא ראה דבר כמוהו מעולם".

טראמפ חזר והתחייב כפי שעשה בעבר כי: "למשטר הטרור הקיצוני הזה לעולם לא יהיה נשק גרעיני, לעולם!".

טראמפ לא ציין כמה זמן ייערך המבצע, אך גורמים בישראל ובארה"ב מעריכים שהוא יימשך מספר שבועות.