משרד החינוך: עד ליום זה לא יתקיימו לימודים

משרד החינוך מסר כעת (שבת) כי ​בהתאם למצב החירום החל מהיום (שבת, 28.2.2026) בשעה 08:00 ועד ליום שני (2.3.2026) בשעה 20:00, כלל מערכת החינוך לא תהיה פעילה.

​ההנחיה חלה על כלל המגזרים, ללא יוצא מן הכלל, וכוללת את כל הפעילויות הפורמליות והבלתי פורמליות, אירועי פורים ופורימונים, טיולים ואירועים מיוחדים.

​לגבי תלמידי הפנימיות, ההנחיות מועברות לשטח בהתאם לנוהל שעת חירום ובהתאם להימצאות מרחבים מוגנים במקום.

משלחות הנמצאות הונחו להישאר במלונותיהן עד להודעה חדשה. יציאת משלחות מישראל הופסקה באופן מיידי.

מסגרות החינוך של משרד הרווחה: כלל מוסדות החינוך והשירותים של משרד העבודה יפעלו במתכונת מצומצמת.

משפחתונים בפיקוח ובסבסוד המדינה - לא יפעלו. מכללות טכנולוגיות שבפיקוח מה״ט (המכון הממשלתי הטכנולוגי של משרד העבודה), כל הבחינות מבוטלות לתקופת צו החירום. באשר לסמסטר האביב שאמור להיפתח מחר (ראשון)- כל מכללה תעדכן באופן פרטני לגבי מתכונת הלימודים.

⁠מוסדות הכשרת מבוגרים בפיקוח משרד העבודה יעבר ללמידה מכוונת בימים ראשון עד שלישי 1-3.3.26, ⁠בתי ספר תיכון מקצועיים - יעברו ללמידה מרחוק.

⁠בתי ספר מקצועיים במודל פנימיות- מינהל הכשרה מקצועית הנחה לפזר כרגע עד להודעה חדשה. בחינות הכשרות לא יתבצעו.