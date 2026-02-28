האריס נגד המלחמה באיראן: "חיילינו בסכנה למען בחירת טראמפ"

סגנית נשיא ארה"ב לשעבר קמלה האריס תקפה הערב (מוצ"ש) את המתקפה האמריקנית באיראן, כשבדבריה גינתה את ההחלטה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפתוח במבצע יחד עם ישראל.

"דונלד טראמפ גורר את ארצות הברית למלחמה שהעם האמריקני לא רוצה בה" אמרה האריס. "הרשו לי להבהיר: אני מתנגדת למלחמת שינוי משטר באיראן, וחיילינו נמצאים בסכנה למען מלחמת הבחירה של טראמפ".

לדבריה, "מדובר בהימור מסוכן ולא נדרש של חיי אמריקנים, שמערער גם את יציבות האזור ואת מעמד ארה"ב בעולם. מה שאנחנו רואים כאן זה לא עוצמה - זה חוסר אחריות שהתחפש לנחישות. אני יודעת כמה האיום האיראני גדול, ואסור שאי פעם יהיה להם נשק גרעיני - אבל זו לו הדרך לפרק את האיום הזה".

האריס המשיכה והזכירה את מערכת הבחירות לנשיאות שבה התמודדה מול טראמפ ב-2024: "במהלך הקמפיין, טראמפ הבטיח לסיים מלחמות ולא להתחיל אותם. זה היה שקר. בשנה שעברה הוא אמר ש'השמדנו' את תכנית הגרעין של איראן. גם זה היה שקר. וברור לנו מה יהיה השלב הבא - הנשיא כבר אמר שהמלחמה הזו יכולה לעלות בחייהם של אזרחים אמריקנים".

"לפי חוקת ארה"ב, הנשיא חייב לקבל את אישור הקונגרס כדי לפתוח במלחמה. אבל גם אם הוא היה מקבל את האישור הזה, זה לא משנה את העובדה שהצעד הזה הוא לא מוצדק, לא חכם, ולא זוכה לתמיכה ציבורית" סיכמה. "עלינו להשתמש בכל הכח העומד לרשותנו כדי למנוע ממנו להגדיל את ההסלמה. מגיע את זה חיילינו, בנות בריתנו, ולעם האמריקני".