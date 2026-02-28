ואוו: פרטים דרמטיים על ניסיון חיסול חמינאי

ישראל וארה"ב פתחו במתקפת פתע נגד איראן. פרטים נוספים מתפרסמים כעת בנוגע לניסיון חיסול עלי חמינאי

בישראל מעריכים על מנהיג איראן עלי חמינאי, חוסל היום (שבת) במסגרת המתקפה המשולבת של ישראל וארה"ב.

כעת מתפרסמים פרטים נוספים על ניסיון החיסול הדרמטי. עוד מתברר כי מי שתקפה את חמינאי, זו ישראל ולא ארה״ב.

על פי הדיווח של עמית סגל, שלושים פצצות על המתחם בו הוא שהה, המזכיר הצבאי של חמינאי מת וכנראה גם בני משפחה. חמינאי ״כמעט בטוח מת".

מוקדם יותר היום, גורמים באיראן העריכו כי לפחות ארבעה בכירים במדינה - חוסלו במתקפה

לפי הדיווח, בין הבכירים שחוסלו נמנים ג'וואד פורחוסיין, ראש יחידת המודיעין הזרה; מוחמד-רזה בג'סטאני, ראש יחידת הביטחון; עלי ח'ירנדיש, ראש יחידת הסיכול והלוחמה בטרור; וסעיד אהיה חמידי, ששימש כיועץ למלחמה עם ישראל.