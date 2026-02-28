עכשיו מותר לפרסם: תרגיל ההטעיה הגאוני של נתניהו וטראמפ

מספר שעות אחרי פתיחת מבצע 'שאגת הארי', נחשף מבצע ההטעיה הגאוני של ישראל וארצות הברית, שתפס את איראן לא מוכנה

בעוד שאיראן הייתה משוכנעת כי היא עוקבת מקרוב אחר ההכנות הישראליות לתקיפה, מתברר כי מבצע הטעיה מתוחכם ומשותף לישראל וארצות הברית הוא זה שסלל את הדרך להצלחה המבצעית. הפרשן עמית סגל חשף הערב את השיטות שבהן השתמשו במערכת הביטחון כדי להרדים את ערנותו של המשטר בטהרן ולייצר "ערפל קרב" אפקטיבי.

לדברי סגל, מבצע ההטעיה נשען על שלושה נדבכים מרכזיים. הנדבך הראשון כלל הדלפה מכוונת על הימצאותם של כ-200 אנשי צבא אמריקאים בבסיס עובדה שבדרום. המידע אמנם היה נכון עובדתית, אך הוא נועד לגרום לאיראנים להתמקד בבסיס זה ולנסות להבין את פשר הנוכחות הזרה שם, בזמן שהם מזניחים את המעקב אחרי בסיסים אחרים שבהם התרחשו ההכנות המבצעיות האמיתיות.

הנדבך השני התמקד בנראות הוויזואלית של מרכז העצבים הביטחוני – הקרייה בתל אביב. בדרך כלל, לפני מבצעים משמעותיים, חניוני הקרייה עמוסים ברכבים המעידים על נוכחות מוגברת של קצינים בכירים ואנשי תכנון. הפעם, דאגו בצה"ל לסדר את החניות באופן שונה לחלוטין, כך שגם למי שעובר ליד הבסיס וגם לתצלומי הלוויין מלמעלה, היה נראה כי השגרה נמשכת והמתחם אינו עמוס באנשים מעבר לממוצע.

לקינוח, הופצה שמועה לפיה הרמטכ"ל שוהה בביתו במהלך סוף השבוע, מה שחיזק את התחושה בקרב המודיעין האיראני כי אין תקיפה נראית לעין בטווח הזמן המיידי. השילוב של הטעיה מודיעינית, הסוואה לוגיסטית ולוחמה פסיכולוגית הוביל לתוצאה המיוחלת. "התוצאה הייתה הפתעה בשבת בבוקר", סיכם סגל, "אבל הפעם מדובר בהפתעה לטובתנו".