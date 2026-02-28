הערכה בישראל: זה משך הזמן שהמתקפה מאיראן תימשך

ארה"ב וישראל פתחו במתקפה משולבת נגד איראן - בישראל מעריכים: זה משך הזמן שהמתקפה תימשך

ישראל וארה"ב פתחו הבוקר (שבת) במתקפה משולבת נגד איראן. כעת גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי המבצע יימשך לפחות מספר ימים.

מטוסים ישראלים וטילי שיוט פתחו את המתקפה בחזית המערבית של איראן, בזמן שכוחות אוויר אמריקאים פועלים גם הם בעוצמה חסרת תקדים כנגד מטרות המשטר.

ישראל וארצות הברית פתחו את המתקפה בהפתעה מוחלטת, בעוד רבים העריכו כי תקיפה מתקרבת, רבים כיוונו את ציפיותיהם לשעות הלילה המאוחרות, אך גלי התקיפה הראשונים יצאו לדרך בסביבות השעה 08:00 בבוקר שעון ישראל, כאשר תוך זמן קצר זכה עם ישראל להתראה כוללת מפיקוד העורף והודעה ראשונה על פתיחת מתקפת הפתע.

בתגובה, מאות טילים נשלחו לעבר ישראל, והאזרחים בילו את השבת במרחבים המוגנים.