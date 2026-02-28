המדינה המוסלמית שמדהימה את העולם: "תומכים בהפצצת איראן"

בהצהרה שפרסם מנהיג המדינה, הוא הדגיש את הגיבוי המלא לארה"ב ולישראל והוסיף כי ארצו "עומדת בנחישות" לצד ישראל ולצד המדינות הערביות השואפות לשלום. עוד ציין ראש הממשלה כי מדינתו מכירה מקרוב את אכזריות המשטר בטהרן

מדינת אלבניה מתייצבת בגלוי לצד ישראל וארצות הברית בעקבות התקיפה הנרחבת באיראן. בהצהרה שפרסם היום (שבת) ראש ממשלת אלבניה, אדי ראמה, הוא מביע תמיכה חד-משמעית במהלך הצבאי ובפעילות האמריקאית באזור.

גיבוי מלא לברית האמריקאית-ישראלית בהתייחסותו לפעולה, הדגיש ראמה את הגיבוי לממשל האמריקני ולמדינות המתונות במזרח התיכון: "אנחנו תומכים בארה"ב בתמיכה צבאית בישראל היום תחת הנהגתו של הנשיא דונלד טראמפ. אנחנו עומדים בנחישות לצד ישראל ולצד המדינות הערביות האחיות השואפות לשלום".

החשבון הפתוח של אלבניה עם טהרן תמיכתה של אלבניה אינה מסתכמת רק בהזדהות דיפלומטית, אלא נובעת גם מניסיון עבר ישיר מול התוקפנות האיראנית. ראמה הסביר את עמדתה הנחרצת של מדינתו וציין: "אלבניה חוותה ממקור ראשון את פניו הברבריות של משטר טהראן באמצעות מתקפות הסייבר שלו נגד מדינתנו".

דבריו של ראמה מתייחסים למתקפות הסייבר החמורות ששיתקו בעבר את מערכות הממשל באלבניה, בגינן ניתקה טירנה את יחסיה הדיפלומטיים עם איראן וגירשה את הדיפלומטים האיראנים משטחה.