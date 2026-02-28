0 מעלות; רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

תחזית מזג אוויר הלילה - בין שבת לראשון - תהיה מעונן חלקית עד בהיר. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף. קיים חשש לקרה במקומות המועדים.

יום ראשון: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך החוף.

יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

יום שלישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז הארץ.



