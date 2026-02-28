מצמרר: זו השעה בה עלי חמינאי חוסל

מכת הפתיחה ב-08:10 - במסגרתה חוסל מנהיג איראן עלי חמינאי - מעלה צמרמורת כשנזכרים מה קרה בדיוק באותו רגע ברחבי העולם היהודי

הדיווחים על גורלו של מנהיג איראן עלי חמינאי ממשיכים לזרום, אך נתון אחד שצף בשעה האחרונה מצליח להדהים גם את האנשים הרחוקים ביותר ממיסטיקה.

על פי הדיווחים שעולים ומתבררים בשעה האחרונה, מכת הפתיחה של התקיפה בטהרן - במסגרתה חוסל חמינאי - התרחשה סביב השעה 08:10 בבוקר יום השבת, בזמן שבבתי הכנסת בישראל נרשם רגע יהודי עתיק וסמלי מאין כמוהו.

מדובר, כאמור, בשבת "פרשת זכור", השבת שלפני פורים, שבה מצווה מהתורה לקרוא את הפרשיה העוסקת במחיית זכר עמלק. בבתי כנסת רבים בארץהשעה 08:10 היא פחות או יותר הזמן שבו מוצא ספר התורה והציבור כולו עומד על רגליו כדי לשמוע את המילים: "תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח".

עבור רבים מהמתפללים ששמעו את הבשורות עם צאת השבת, מדובר בצירוף מקרים מצמרר. בזמן שהמטוסים עשו את דרכם ליעדים האסטרטגיים בלב איראן, עם ישראל עסק במצווה ההיסטורית של זכירת האויב המבקש להשמידנו.

הקריאה "זכור את אשר עשה לך עמלק" הדהדה בחלל בתי הכנסת בדיוק ברגע שבו, על פי הדיווחים, הוכרע גורלו של מי שעמד בראש ציר הרשע המודרני.