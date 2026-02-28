מבצע שאגת הארי: פעילות קופות החולים בזמן המלחמה

החל מהיום החל מצב חירום בישראל ואיתו עלתה הכוננות במערכת הבריאות שהחלה בכוננות של צוותי הרפואה. בהתאם לכך יצאו הודעות על פעילות קופות החולים.

מכבי שירותי בריאות:

מכבי שירותי בריאות תפעיל מחר (א׳, 1.3.26) את שירותיה במתכונת מצומצמת במקרים דחופים ומתקנים מוגנים. תורים שנקבעו למחר (ראשון יתקיימו מרחוק). בתי המרקחת יפעלו כרגיל למעט מתקנים שאינם מוגנים

מוקדי מכבי לרפואה דחופה ירחיבו את שירותיהם וישמשו כמיון קדמי החל ממחר בשעה 08:00 ויפעלו 24 שעות (מלבד מוקד מכבי ׳חורב׳ בחיפה).

- מוקד טיפת חלב טלפוני ייעודי ייפתח מחר ויפעל בין השעות 10:00-18:00 בטלפון מספר 037463502. כלל עמדות טיפות החלב לא יופעלו לביקורים פרונטליים נכון למחר.

- מוקד רפואת נשים טלפוני ייעודי נפתח ופועל בין השעות 08:00-20:00 בטלפון דרך מוקד האחיות במוקד מכבי 3555* שלוחה 4.





לאומית

לאומית תפעיל את מרכזי הרפואה בהתאם להנחיות אך יש להתעדכן מראש לגבי פעילות המרפאות במוקד השרות *507. מוקדי החירום ובתי המרקחת יפעלו כרגיל בהתאם למקנים עם מיגון.

מידע על מגוון שירותים מרחוק, כולל סיוע נפשי מיידי ומענה לשוהים בחול, בקישור:

https://bit.ly/Leumit_EmergencyInfo





קופת חולים מאוחדת

מרפאות בעלות מיגון תיקני בלבד יפעלו ושירותי החירום והרפואה מרחוק תוגברו.

• מוקד תמיכה נפשית טלפוני, שמאויש על יד עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, הופעל באופן מיידי בשעות הבוקר וזמין בטלפון 3833* (שלוחה 8)

• מוקד תמיכה טלפוני לבני 75+ פועל בטלפון 076-8134343

המלר"דים (מוקדים לרפואה דחופה) של הקופה יפעלו, החל ממחר (ראשון), במתכונת מורחבת בין 19:30-01:00, ובירושלים 24/7

• טיפות חלב עם מיגון תיקני יפעלו כרגיל. טיפות חלב לא ממוגנות יפעלו ממרפאות חלופיות ממוגנות

• שירותי רפואה מרחוק פועלים במתכונת מורחבת, ביניהם: מיון היברידי, מוקד ג'וניור לרפואת ילדים, מוקד תמיכה נפשית טלפוני, מוקד לבני 75+, מוקד הריון ולידה, מוקד רפואי לבני 18+





כללית

ממחר, 1.3.26, כללית מרפאות הקהילה ובתי החולים יפעלו במתכונת הבאה:

מרפאות כללית בקהילה ובתי מרקחת יפעלו בהתאם למרפאות בהן יש מיגון תקין, שירות תרופות עד הבית יפעל כסדרו.

מומלץ להתעדכן מראש באתר כללית או במוקד 2700 לפני הגעה.

- מעבדה עד הבית: שירותי מעבדה עד הבית ללקוחות ׳כללית מושלם׳ בעלות של 35 שח בהתאם למצב הבטחוני בכל איזור .

- ⁠כללית סמייל: יפעלו במרפאות ממוגנות טיפולי עזרה ראשונה.

לפרטים נוספים יש לפנות מוקד הקופה.

שירותי אונליין ברפואת משפחה וילדים הורחבו ופועלים במתכונת 24/7. השירות כולל ייעוץ רפואי, חידוש מרשמים, הפניות, תרופות עד הבית ועוד.

- מוקד האחיות 2700* פועל 24/7

- מוקד התמיכה הנפשית 8703* זמינים גם הם פועלים 24/7





בתי החולים

יפעלו במתכונת חירום והחלו בשחרור מטופלים לבתים על מנת לאפשר יכולת קליטת של נפגעים במידת הצורך.

פעילות המרפאות לא תפעל אלא אם כן מדובר בפעילות דחופה. יש להתעדכן מול בתי החולים והמרפאות טרם ההגעה.