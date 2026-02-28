התגובה של ביטוח לאומי לחיסול חמינאי שרפה את הרשת

מפעיל הדיגיטל של המוסד לביטוח לאומי החליט לשבור את הקרח, ופרסם תגובה עוקצנית במיוחד לדיווחים על מות מנהיג איראן

בעוד שמערכת הביטחון שומרת על איפוק רשמי בנוגע לתוצאות התקיפה בטהרן, נראה שיש מי שהחליט שזה הזמן המתאים לקצת הומור שחור.

המוסד לביטוח לאומי, גוף שבדרך כלל מזוהה עם בירוקרטיה כבדה וטפסים אפורים, הפתיע את הגולשים עם תגובה חריגה ומבודחת לדיווחים על חיסולו של עלי חמינאי.

בפוסט שהפך ויראלי תוך דקות ספורות, נכתב מטעם הביטוח הלאומי: "דמי קבורה בדרך... סתם, נראה לכם?". התגובה הצינית מתייחסת לאחד מהתשלומים הרגילים שהמוסד מעניק במקרי פטירה של מבוטחים, אך הפעם ההקשר היה ברור – חגיגה על חשבון ציר הרשע האיראני.