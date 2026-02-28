מכת מוות: מנהיג איראן עלי חמינאי נהרג

מנהיג איראן עלי חמינאי חוסל. יחד עם גופתו אותרו גופותיהם של בכירים נוספים במשטר האיראני

ישראל וארה"ב פתחו הבוקר (שבת) במתקפה משולבת נגד איראן. במרכז המתקפה עומד פרויקט הטילים הבליסטיים של איראן, השמדת מתקני הגרעין והחלטת השלטון.

אחת ההצלחות הדרמטיות של המתקפה, היא חיסולו של מנהיג איראן עלי חמינאי. גורם ישראלי מסר שגופתו נמצאה יחד עם עוד בכירים במשטר האיראני.

חמינאי נולד בשנת 1939 במשהד והוא המנהיג העליון של איראן מאז שנת 1989. הוא קיבל חינוך דתי במשהד והיה תלמידו המובהק של רוחאללה ח'ומייני. בשנות ה-60 וה-70 פעל נגד משטר השאה ונעצר מספר פעמים על ידי המשטרה החשאית. לאחר המהפכה ב-1979 מילא תפקידים בכירים בהם סגן שר ההגנה, מפקח על משמרות המהפכה ואימאם תפילות יום השישי בקום.

בין השנים 1981–1989 כיהן כנשיאה השלישי של איראן תחת הנהגת ח'ומייני. ביוני 1981 נפצע קשה בניסיון התנקשות שבוצע באמצעות מכשיר הקלטה ממולכד ואיבד את היכולת להשתמש בידו הימנית. עם מותו של ח'ומייני ב-1989 מונה למנהיג העליון על ידי מועצת המומחים, לאחר שהחוקה שונתה במיוחד כדי לאפשר את מינויו למרות שלא החזיק במעמד דתי של "מרג'ע".

מתוקף תפקידו חמינאי מחזיק בסמכויות הסופיות בנושאי חוץ, ביטחון, צבא וכלכלה באיראן. הוא מפקד עליון של הכוחות המזוינים ומשמרות המהפכה כפופים לו ישירות. הוא מזוהה עם המחנה השמרני הקיצוני ופעל לאורך השנים לדיכוי המחנה הרפורמיסטי ולבלימת ניסיונות הידברות עם המערב. הוא פיקח על דיכוי המחאות שאחרי בחירות 2009 ומהומות 2022 בעקבות מות מהסה אמיני.

חמינאי הוא האדריכל של "ציר ההתנגדות" והוביל את ההתפשטות האיראנית בעיראק, סוריה, לבנון ותימן. הוא העניק תמיכה ומימון נרחבים לארגוני טרור ומיליציות בהם חיזבאללה, חמאס והחות'ים. הוא אחראי על קידום תוכנית הגרעין האיראנית שהובילה להטלת סנקציות בינלאומיות חריפות על המדינה.

באפריל ובאוקטובר 2024 הורה על תקיפות טילים וכטב"מים ישירות משטח איראן לעבר ישראל. ביוני 2025 הותקפה השכונה בה הוא מתגורר בטהראן כחלק ממבצע צבאי.

היום כאמור, הוא חוסל במהלך מבצע "שאגת הארי".