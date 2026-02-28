פיקוד העורף בהודעה לציבור

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר קיים מוקדם יותר היום (שבת) הערכת מצב עם בכירי הפיקוד ולאחר מכן ביקר ברשות מקומית במרכז הארץ עם מפקד מחוז דן ובכירים ברשות אשר סקרו בפניו בנושא מוכנות הרשויות לחירום.

במסגרת הביקור ברשות המקומית פגש אזרחים אשר התפנו למרחב מוגן ציבורי והדגיש בפניהם את החשיבות בשמירת ההנחיות של פיקוד העורף.

מדברי מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר: "משעות הבוקר גייסנו עשרות אלפי אנשי מילואים לטובת משימות מתפרצות בעורף, נוהל הקרב שביצענו היה רציני ובזכותו - הגענו למערכה עם הערכות מראש ובמוכנות גבוהה. פיקוד העורף יחד עם הרשויות המקומיות פועלים לשמור על ולהגן על העורף.

העורף הישראלי חזק ומנוסה, המוכנות והאיתנות משפיעה על הביצועים של צה"ל בעומק האויב. הישמעות להנחיות מצילת חיים, כוחותינו פרוסים ברחבי הארץ לתת מענה ראשוני לכל אירוע - הציבור הישראלי נמצא בידיים טובות מאוד״.