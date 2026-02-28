אחרי שמועות על חיסולו: לאריג'אני מצייץ ומאיים

הבוקר נפוצו שמועות כי עלי לאריג'אני, מי שמוביל כיום בפועל את המשטר באיראן, חוסל בתקיפות. הערב הוא קוטע את חרושת השמועות, מפרסם "הוכחת חיים" ברשתות החברתיות – ומשגר איום מפורש לעבר ישראל וארה"ב: "נגרום לפושעים הציונים להתחרט"

אחר בוקר דרמטי ומתוח במיוחד ברפובליקה האסלאמית, הערב (שבת) מתחיל להתבהר הערפל סביב גורלה של צמרת המשטר. הבוקר, ישראל וארצות הברית פתחו במבצע משותף באיראן שבמהלכו הותקפו מאות מטרות. על רקע התקיפות, התפשטו דיווחים ושמועות כי בכירים בצמרת הביטחונית והמדינית נהרגו, כאשר אחד השמות המרכזיים שעלו כיעד אפשרי היה עלי לאריג'אני.

לאריג'אני אינו עוד בכיר במשטר. על פי הדיווחים, לאור משברים פנימיים ואיומי התקיפה, המנהיג העליון עלי חמינאי העביר לידיו סמכויות ניהול נרחבות. לאריג'אני, המשמש כיום כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, הוא הדמות שמובילה כעת בפועל את קבלת ההחלטות ואת ניהול המדינה.

למרות חוסר הוודאות של שעות הבוקר, סוכנויות הידיעות הרשמיות באיראן מיהרו לטעון כי לאריג'אני, לצד חמינאי ובכירים נוספים, נותרו "בריאים ושלמים". כעת, שעות ספורות לאחר מכן, לאריג'אני עצמו בוחר להפריך סופית את השמועות על מותו בדרך ישירה – דרך הרשתות החברתיות.

בציוץ שפרסם הערב בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו, הוא לא רק סיפק למעשה "הוכחת חיים", אלא גם שלח מסר חריף לעבר ישראל וארצות הברית: "נגרום לפושעים הציונים ולאמריקאים חסרי המוסר להתחרט. החיילים האמיצים והאומה הגדולה של איראן ילמדו לקח בלתי נשכח את העריצים הבינלאומיים, שוכני הגיהנום".