7 פצועים מנפילת טיל בתל אביב, 1 במצב קשה

מטח טילים כבד לעבר ישראל: טיל מאיראן נפל בתל אביב, בזירה 7 פצועים

במטח האחרון מאיראן לישראל נורו עשרות טילים, אחד מהם נפל בתל אביב ובזירה יש 7 פצועים, אחד בינוני ושישה קל.

ממד"א נמסר כי: חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 40 במצב קשה עם פציעה מרסיסים. צוותי מד"א ממשיכים בסריקות.

מבית החולים איכילוב נמסר כי "למלר״ד במרכז הרפואי איכילוב פונו עד כה 3 פצועים מזירת הנפילה בתל אביב.

אחד מהפצועים במצב בינוני ומטופל כעת בחדר הטראומה ועוד שניים במצב קל".

מד"א

כזכור, צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

דובר צה"ל מסר: "לפני זמן קצר, הופעלו התרעות במספר מרחבים בשטח הארץ בעקבות גילוי טילים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל.

הציבור מתבקש להישמע להנחיות פיקוד העורף. בשעה זו חיל האוויר פועל ליירוט ולתקיפה בכל מקום בו יידרש להסרת האיום. ההגנה לא הרמטית, ועל כן יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף."