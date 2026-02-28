אחרי התקיפה של איראן: אבו דאבי בבקשה חריגה מצה"ל

אחרי מתקפת הטילים האיראנית: האמירתים בלחץ ופונים לישראל בבקשת עזרה דחופה להתמודדות עם האיום מטהרן

על רקע ההסלמה הדרמטית באזור ומתקפת הטילים ששיגרה איראן היום לעבר מדינות המפרץ, שיתוף הפעולה הביטחוני-אזרחי בין ישראל לאיחוד האמירויות עולה מדרגה. הפרשן ירון אברהם מדווח כי לבקשת הממשל באבו דאבי, מסביר רשמי מטעם פיקוד העורף הישראלי ייצא למדינה במטרה לייעץ בניהול מערך ההסברה לעורף.

הצורך בסיוע הישראלי התחדד לאחר שבמהלך היום נשמעו אזעקות ברחבי אבו דאבי בעקבות השיגורים מאיראן. באיחוד האמירויות מעוניינים לרתום את הניסיון המבצעי וההסברתי העשיר של פיקוד העורף הישראלי, שנחשב למוביל עולמי בהכנת אוכלוסייה אזרחית להתגוננות תחת איום טילים ומתקפות פתע.

המסביר הישראלי צפוי לסייע לשלטונות המקומיים בבניית אסטרטגיה להנגשת הוראות מצילות חיים לציבור הרחב, שיפור מערכות ההתרעה והדרכת האזרחים להתנהגות נכונה בזמן אמת. המטרה היא להרגיע את הציבור האמירי ולצמצם ככל הניתן את הפגיעה בחיי אדם באמצעות הסברה מדויקת ואפקטיבית.