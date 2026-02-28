מבצע שאגת הארי: אלה קווי האוטובוסים והרכבות שבוטלו

עם פתיחת מבצע שאגת הארי נגד איראן החלו ההגבלות על המשק וכך גם על פעילות תחבורה הציבורית שתפעל באופן מצומצם. כל הפרטים

הבוקר נפתחה המלחמה באירן ומדינת ישראל עברה למצב חירום יחד עם הגבלות ההתכנסות, הגבלות על פעילות המשק, התחבורה ועוד. אנו מביאים לכם את כל העדכונים על פעילות התחבורה הציבורית

רכבת ישראל

הרכבת תפעל במוצאי השבת עד השעה 23:30 בקירוב, בימים א' עד ה' בין השעות 5:00 ל- 21:00 בקירוב, ובימי שישי עד השעה 13:00 בקירוב.

הרכבות תופעלנה בקווים עיקריים וחיוניים אלה בלבד במתכונת של רכבת מאספת אחת מידי שעה:

* קו נהריה-חיפה-תל אביב-באר שבע (עם עצירות בכל תחנות הביניים המצויינות מטה).

* קו הרצליה-תל אביב-נתב"ג-ירושלים

* קו הרצליה-תל אביב-אשקלון-אופקים (קו טבעת השרון והנגב המערבי).

* קו בנימינה-רחובות/אשקלון.

* קו כרמיאל-חיפה.

תנועת הרכבות תופעל בתחנות אלה בלבד:

כרמיאל, נהריה, עכו, קרית מוצקין, מרכזית המפרץ, חיפה מרכז השמונה, חיפה בת גלים, חיפה חוף כרמל (כניסה מזרחית בלבד), בנימינה (כניסה מערבית בלבד),

קיסריה- פרדס חנה (כניסה מערבית בלבד),חדרה מערב, נתניה, בית יהושע (כניסה מערבית בלבד), הרצליה, תל אביב האוניברסיטה, תל אביב סבידור-מרכז, תל אביב השלום (כניסה דרומית בלבד).

לוד, קרית גת, ב״ש מרכז, רעננה מערב, כפ״ס נורדאו, ראש העין צפון, פ"ת קרית אריה, נתב״ג, ירושלים יצחק נבון, בת-ים יוספטל, ראשל"צ משה דיין (כניסה צפונית בלבד), חולון וולפסון, יבנה מערב, רחובות, אשדוד עד הלום, אשקלון, שדרות, אופקים, נתיבות.

מתחמי התחבורה

מתחם התחבורה שפיים ומערך השאטלים על הנתיב המהיר לא יפעלו מחר, הודעה על הפתיחה תמסר בהמשך.

התחבורה הציבורית פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף במתכונת חירום.

לא יפעלו הרכבות הקלות בירושלים ובגוש דן והרכבלית בחיפה עד להודעה חדשה. בנוסף, מרכזי "על הקו" יהיו סגורים ברחבי הארץ.





סופרבוס

באתר החברה יעלו עדכונים שוטפים. לעדכון לוחות זמנים ניתן להתעדכן במוקדי המידע *4515|*2162

מחר יום א , 01/03/26 יופעלו הקווים הבאים :



מטרונית :

יופעלו קווי 1/2/3 בלבד במתכונת מצומצמת

אשכול העמקים :

• טבריה – קווים 4,5,6,7,39

• בית שאן – 1,2

• עפולה – 5,13

• מגדל העמק – 5,15

• יקנעם עילית – 16,19

• קרית טבעון – 9,11,13 ו-13א

• קווים בינעירונים – 28,450,969,348,242,

• 356,412,248,301,184,185,75,157,188

• 55,58 (דאלית אל כרמל – חיפה)

אשכול גוש דן :

29,85,145

אשכול ירושלים :

31,71,72,75,504,531,516,540,62,77,95,49,78,510,505,90,91,517,38,83,82

קו 505 בירושלים בוטל מחר





אלקטרה אפיקים

לאור המצב הביטחוני היום, שבת ה-28.02, יפעלו קווי אלקטרה אפיקים במתכונת מצומצת.

מומלץ להתעדכן במידע אודות הקווים הפעילים, שינויי המסלולים והתדירויות במוקד השירות של החברה אשר פעיל החל מ15:00 במספר 6686*





שימו לב עדכונים על פעילות הקווים יש לפנות למפעילות התחבורה (ייתכן כי אפליקציות התחבורה אינן תהיינה מעודכנות) ניתן לפנות למרכז השירות של התחבורה הציבורית *8787.

מוקדים ומפעילים בתחבורה הציבורית: https://share.google/b3yJ0xzPbcaYPKXDz





הרכבת הקלה - מתחמי מיגון לציבור

נת"ע ותבל פתחו את התחנות לשימוש הציבור כמרחבים מוגנים, למעט תחנת קרליבך שאינה משמשת מקלט בהתאם להנחיית פיקוד העורף.

התחנות בתל אביב:

אלנבי, יהודית, שאול המלך, ארלוזורוב.

רמת גן: ביאליק, אבא הילל,

בני ברק: בן גוריון, אהרונוביץ'

וגשר אם המושבות.

כל התחנות שנפתחו מאויישות 24/7, ומאושרות לשהייה בזמן אזעקה על-ידי פיקוד העורף.







