השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב לשבוע הקרוב

רגע לפני תחילת השבוע, בשירות המטאורולוגי מזכם את השבוע שחלף ומעניק הצצה למה שיקרה השבוע.

בהודעה שפורסמה מטעם השירות המטאורולוגי, נכתב, בין היתר: "הימים האחרונים מתאפיינים במזג אוויר קר מהרגיל לעונה. הטמפרטורות היום היו נמוכות ב-5-7 ביחס לממוצע לסוף פברואר והלילה הם ירדו מתחת לאפס בצפון רמת הגולן - בלילה שעבר הן הגיעו למינוס 4 בצפון הגולן ומינוס 8 בחרמון".





בשירות המטאורולוגי מציינים כי "ממחר הטמפרטורות יחזרו לעלות בהדרגה ויחזרו לערכים הממוצעים ביום ב'. מחר גם צפוי גשם גשם מקומי בעיקר בפנים הארץ, בהרי המרכז. גשמים מקומיים צפויים גם בימים ד' ו-ה' אבל לא בכמויות גדולות כפי שניתן לראות במפת המשקעים החזויים לשבוע הקרוב על פי מודל השירות המטאורולוגי".

"מזג האוויר הקר בימים האחרונים השכיח מעט את הטמפרטורות הגבוהות ששררו במרבית חודש פברואר והוא צפוי להסתיים כחם משמעותית מהממוצע הרב שנתי, גבוה בכ-3 מעלות יותר מהממוצע".

על מה שצפוי בחודש הקרוב: "מבט לעבר חודש מרץ אשר מתחיל מחר, מגלה שבשבוע הקרוב אומנם לא צפויים גשמים משמעותיים אבל על פי התחזיות ארוכות הטווח, המחצית השנייה של מרץ צפוייה להיות גשומה מהרגיל כך שעונת הגשמים אצלנו עדיין לא הסתיימה".