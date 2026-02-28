הכותל נסגר לכניסת יהודים; הר הבית לכניסת מוסלמים

בשל הנחיות פיקוד העורף סגרה המשטרה את כלל המקומות הקדושים בעיר העתיקה, לכניסת מתפללים ומבקרים. הכותל נסגר לכניסת יהודים והר הבית, למרות רמדאן, נסגר לכניסת מוסלמים

מבצע שאגת הארי בירושלים. המשטרה הודיעה על סגירת הר הבית לכניסת מוסלמים ועל סגירת הכותל המערבי לכניסת יהודים.

סגירת הר הבית נחשבת חריגה במיוחד משום שמדובר בחודש רמדאן - החשוב למוסלמים. במהלך החודש מצמצמים את שעות הכניסה ליהודים, וכעת משווים את התנאים וסוגרים את ההר לכולם.





בהודעת המשטרה נאמר: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, פועלים בפריסה רחבה ומתוגברת משעות הבוקר, בכלל גזרות העיר ירושלים ובעיר העתיקה בפרט, על מנת לשמור על ביטחון הציבור.

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כלל המקומות הקדושים בעיר העתיקה, סגורים לכניסת מתפללים ומבקרים, והמשטרה פועלת לאכוף את ההנחיות במטרה לשמור על ביטחון ובטיחות האזרחים.

המשטרה מבקשת מהציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, ובשל המצב המיוחד, להימנע מהגעה למקומות הקדושים ולהישמע להוראות השוטרים".