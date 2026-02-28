12 שעות אחרי פתיחת המערכה: נתניהו בהצהרה ראשונה לעם ישראל

כ-12 שעות אחרי פתיחת מבצע "שאגת הארי" בשילוב ארצות הברית וישראל כנגד איראן, ראש הממשלה נתניהו יקיים הצהרה ראשונה בשידור אל אזרחי ישראל, לאחר שפרסם הודעה מוקלטת עם פתיחת המערכה

ראש הממשלה נתניהו מקיים הצהרה ראשונה בשידור אל עם ישראל מאז פתיחת המערכה חסרת התקדים כנגד איראן, מוקדם יותר פרסם ראש הממשלה הצהרה מוקלטת במקביל לנשיא טראמפ, ומאז הספיק לשוחח עם טראמפ טלפונית כחלק מהמשך התיאום ההדוק של ראש הממשלה והנשיא, כעת נושא ראש הממשלה הצהרה ישירה ראשונה אל אזרחי ישראל.

נתניהו פתח את דבריו והבטיח כי המלחמה הזו "תביא לשלום אמיתי באזור" והבטיח כי "שאגת הארי של חיילי ישראל נשמעת עכשיו בכל העולם".

בקשר להתקדמות המטרות הישראליות הסביר ראש הממשלה: "קיימים סימנים רבים שחמינאי לא שרד, התוכנית להשמדת ישראל איננה ורבים הסימנים שגם הרודן חמינאי איננו".

נתניהו פנה גם לאזרחי איראן, וקרא להם לנצל את ההזדמנות ולקחת את גורלם בידם: "זו הדמנות של פעם בדור, אל תשבו בחיבוק ידיים. בקרוב יגיע הרגע שלכם להפיל את המשטר. העזרה שייחלתם לה - הגיעה. בימים הקרובים נכה באלפי מטרות באיראן ונייצר את התנאים לאיראנים להיחלץ מהמשטר״