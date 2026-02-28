סערה ברשתות סביב התחזית המצמררת של אחד המקובלים הבולטים בישראל. כשנשאל רק בשבוע שעבר לגבי העימות מול טהרן, הוא פסק בנחרצות: "השבוע זה לא יקרה - בשבוע הבא בפורים ננצח"

בעוד אזרחי ישראל התעוררו הבוקר לחדשות הדרמטיות על תקיפת צה"ל באיראן, בחצרות הרבנים וברשתות החברתיות החל להתפשט כאש בשדה קוצים סיפור מצמרר מזווית אחרת לחלוטין. מוקד הסיפור הוא המקובל רבי דוד אבוחצירא מנהריה, נכדו של ה"בבא סאלי", שסיפק בשבוע שעבר התייחסות נדירה ומדויקת להפליא למועד התקיפה.

השאלה בחצר הרב והתשובה המפתיעה על פי העדויות שמפרסמים מקורביו, בשבוע שעבר – ימים ספורים לפני תחילת המבצע ובשיאו של המתח הביטחוני – הגיעו לחצרו בנהריה מספר מבקרים שביקשו את ברכתו. אחד הנוכחים, שהביע חשש כבד מהעימות ההולך וקרב מול משטר האייתוללות, שאל את הרב מתי תחל המתקפה על איראן והאם יש ממה לחשוש בימים הקרובים.

תשובתו של רבי דוד אבוחצירא הייתה קצרה, נחרצת וברורה: "השבוע זה לא יהיה. שבוע הבא בפורים – אנחנו ננצח".

הסמליות ההיסטורית של חג הפורים הבוקר, עם פרסום ההודעות הרשמיות של צה"ל על תחילת המבצע נגד מתקני המשטר בטהרן, חסידיו של הרב הבינו את גודל האמירה. התקיפה הישראלית, שנפתחה בטיימינג מדויק סמוך לערב חג הפורים, סגרה מעגל רוחני והיסטורי שעליו מדברים היום רבים בציבור המאמין.