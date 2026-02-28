מתפ"ש מודיע על סגירת כלל המעברים לרצועת עזה

על רקע ההסלמה והכרזת מצב החירום הביטחוני במדינה, היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) מעדכנת כי כל המעברים לרצועת עזה נסגרו לתנועה, לרבות מעבר רפיח

על רקע ההסלמה והכרזת מצב החירום הביטחוני, היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) הודיעה היום (שבת) כי כל המעברים לרצועת עזה נסגרו לחלוטין, כולל מעבר רפיח.



ההחלטה מגיעה כחלק מהידוק הכוננות של מערכת הביטחון בכלל הגזרות במקביל למתיחות המבצעית.משמעות סגירת המעברים היא עצירה מוחלטת של תנועת אנשים, וכן הקפאה של הכנסת סחורות וסיוע לרצועה. צעד זה מיושם בהתאם להנחיות גורמי הביטחון, במטרה להגביל את התנועה במרחבים השונים ולאפשר לכוחות להתמקד במוכנות בשטח.

המעברים צפויים להישאר סגורים עד להודעה חדשה מטעם גורמי הביטחון. פתיחתם תתאפשר רק לאחר קיום הערכת מצב מחודשת, בהתאם להתפתחויות הביטחוניות.