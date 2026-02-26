למה אנחנו רבים יותר? יועצת הזוגיות עונה באולפן

יועצת הזוגיות נעמה אנסבר בתכנית הדתיות האלה: "אנחנו רוצים שבן הזוג יהיה הכל. הוא יהיה החבר הכי טוב, השותף בניהול הבית, המאהב, יבין בכסף, ברכב, יהיה רגיש, מצחיק ועדין. והם לעולם לא יכולים לעמוד בזה..."

בפינה "חוזרות בתשובה" בתכנית האירוח 'הדתיות האלה', אירחה אורטל ברזילי את יועצת הזוגיות נעמה אנסבכר לשיחה כנה על אחת השאלות הבוערות ביותר: למה אנחנו רבים יותר?

אנסבכר מסבירה כי השינוי מתחיל במודל זוגי חדש וחסר תקדים.

הדתיות האלה באולפן סרוגים

הם לעולם לא יוכלו לעמוד בציפיות שלנו

"אנחנו ממציאים מודל שמעולם לא היה". מתארת אנסבכר, בעוד שבדורות הקודמים המטרה המרכזית הייתה הקמת משפחה, כיום הציפיות הרקיעו שחקים: "אנחנו רוצים שבן הזוג יהיה הכל. הוא יהיה החבר הכי טוב, השותף בניהול הבית, המאהב, יבין בכסף, ברכב, יהיה רגיש, מצחיק ועדין".

התוצאה, לדבריה, בלתי נמנעת: "הם לעולם לא יכולים לעמוד בזה... הציפיות שלנו כלפי הזוגיות שלנו מאוד השתנו".

מריבה היא הפרה של ציפייה

אנסבכר מגדירה מריבה באופן פשוט: "מריבה היא הפרה של ציפייה. הרי למה אני רבה איתו? כי הוא היה אמור לעשות משהו, או הוא היה אמור לא לעשות משהו". כאשר הציפיות אינן ריאליות, הפער בינן לבין המציאות הופך למצע למריבות בלתי פוסקות.

המלכודת: "המגרש המשפטי"

הטעות המרכזית של זוגות רבים היא ניהול הקשר כזירה משפטית: "רובנו רבם ומנהלים את הזוגיות שלנו במה שאני קוראת לו 'המגרש המשפטי'. במגרש המשפטי יש ראיות, עובדות, נאשם ומאשים, צדק, עוול ועונש". לדבריה, המושג "התחשבנות" נולד בדיוק שם: "כמה אתה עשית וכמה אני עשיתי. זה לא פייר, זה לא הגיוני... אני לא יכולה להפסיד, אז אני אשתמש בכל הכלים כדי לא להיות שם".

הטיפ המנצח: לעבור דירה

במקום לחפש צדק, אנסבכר מציעה לחפש קשר: "אנחנו רוצים חמלה ואמפתיה, ושיראו את הכאב שלנו". העצה שלה לזוגות היא חד משמעית: "תעברו דירה מהמגרש המשפטי למגרש של חמלה, של כאב, של צרכים. שם יפתח לכם עולם ומלואו. שם נמצא מה שאתם מחפשים".