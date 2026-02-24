מזג האוויר הסוער: אלו הכבישים שנסגרו לתנועה

המשטרה עדכנה כי כביש 234 וגשר צאלים נחסמו לתנועה, זאת בשל מזג האוויר הסוער והגשמים שנרשמו במהלך הלילה: "לאור שיקולי שמירה על שלום הציבור ובטיחות משתמשי הדרך"

משטרת ישראל עדכנה הבוקר (שלישי) כי מספר כבישים נחסמו לתנועה ברחבי הארץ, זאת בשל מזג האוויר הסוער והגשמים שנרשמו במהלך הלילה.

על פי תחזיות השירות המטאורולוגי, בשעות האחרונות ירדו גשמים משמעותיים בנגב המערבי שהסתכמו ב-15-20 מ״מ באזור עוטף ישראל עד נגבה, בצפון ים המלח - 5 מ״מ, בבאר שבע - 6 מ״מ, בערד - 3 מ״מ ובסדום - 1.7 מ״מ. בשעות הבוקר צפויים להמשיך גשמים בנגב המערבי.

במשטרה אמרו כי "לאור שיקולי שמירה על שלום הציבור ובטיחות משתמשי הדרך, ובהתאם להתפתחויות מזג האוויר, לפני זמן קצר נחסם לתנועה כביש 234 וגשר צאלים. שוטרי המחוז הדרומי, בסיוע משטרת התנועה הארצית, פרוסים באזורים הרלוונטיים וערוכים למתן מענה מהיר, לשמירה על חיי אדם ובטיחות הציבור".