השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב לשעות הקרובות

המערכת החורפית שהחלה אתמול (שני) בצפון הארץ, צפויה לעלות מדרגה היום ולהתמקד דווקא באזורים הדרומיים יותר. השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר עדכון המזהיר מפני כמויות משקעים משמעותיות וחשש ממשי להצפות בערים וביישובי הדרום והחוף הדרומי.

סיכום המשקעים: איפה ירד הכי הרבה גשם?

במהלך אתמול והלילה התמקד הגשם בחוף הצפוני ובגליל. שיאנית המשקעים היא חדרה עם 18 מ"מ, ואחריה זכרון יעקב עם 16 מ"מ. בראש הנקרה נמדדו 12 מ"מ ובמנרה שבגבול הצפון ירדו 11 מ"מ של גשם.

היום: כוננות הצפות בנגב ובעוטף

היום (שלישי) הגשמים צפויים להתחזק משמעותית, בעיקר משעות הבוקר ועד לשעות הצהריים. המוקד עובר לחוף הדרומי, שם קיים צפי לכמויות משקעים גבוהות יחסית שיכולות להסתכם ב-30 עד 40 מ"מ בפרק זמן קצר.

בשל כך, קיים חשש כבד מהצפות באזור הנגב המערבי, עוטף עזה וצפון הנגב. תושבי האזור והנוסעים בכבישים מתבקשים לגלות ערנות משמעותית.

חמישי: גל מהיר, רוחות עזות ואובך

לאחר הפוגה קלה, ביום חמישי צפוי להגיע גל גשם מהיר נוסף. הפעם המערכת תתמקד שוב בצפון הארץ, אך היא תהיה מלווה בתופעות מזג אוויר סוערות יותר: רוחות דרום-מערביות חזקות עם משבי רוח שיגיעו עד ל-60 קמ"ש. בדרום הארץ ובנגב הרוחות הללו צפויות לגרום לאובך כבד.