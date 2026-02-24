חברי הקונגרס במסר לחמינאי: הזמן אוזל, קחו את טראמפ ברצינות

חברי הסנאט של המפלגה הרפובליקנית פנו הלילה (שלישי) במסר מאיים למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי - זאת לקראת המשך השיחות בין וושינגטון לטהרן ועל רקע האיומים בתקיפה אמריקנית. בדבריהם קראו למשטר האיראני להקשיב לנשיא דונלד טראמפ ולהגיע להסכם.

"בפוסט שפורסם בעמודי הסיעה הרפובליקנית ברשתות החברתיות, חברי הקונגרס הזהירו כי "הזמן אוזל. המשטר האיראני צריך לקחת את הנשיא טראמפ ברצינות".

כזכור, הלילה טראמפ הכחיש את הדיווחים לפיהם הרמטכ"ל האמריקני, דן קיין, מתנגד לתקיפה באיראן והזהיר את הנשיא מפני ההשלכות האפשריות של מלחמה מול טהרן. לטענת טראמפ, הגנרל סבור שצבא ארה"ב יוכל לנצח בקלות במלחמה עם איראן.