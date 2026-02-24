פרידה מ"אבא של ליזי מקגוויר": כוכב דיסני הלך לעולמו בגיל 71

טרגדיה בהוליווד: השחקן רוברט קאראדין הלך לעולמו אחרי שסבל מהפרעה דו קוטבית. הילארי דאף, שגילמה את בתו בסדרה, חשפה בפוסט פרידה כואב כי השחקן סבל בתקופה האחרונה: "קשה להתמודד עם המציאות הזו"

עולם הבידור האמריקאי מרכין ראש: השחקן רוברט קאראדין, מי שגילם את דמותו האהובה של סם מקגוויר בסדרת הלהיט של ערוץ דיסני "ליזי מקגוויר", הלך לעולמו לפנות בוקר (שלישי) בגיל 71.

קאראדין, נצר לשושלת שחקנים הוליוודית מפוארת, הותיר אחריו קריירה ענפה שנפרסה על פני חמישה עשורים, אך עבור דור שלם של מעריצים הוא ייזכר תמיד כאב האידיאלי, החם והמשעשע מהמסך הקטן.

פריצתו הגדולה של קאראדין לתודעה התרחשה כבר בשנת 1984, כשכיכב בקומדיית הקאלט "נקמת היורמים" בתפקיד לואיס סקולניק, דמות שהפכה לאייקון תרבותי. עם זאת, בראשית שנות ה-2000 הוא זכה לעדנה מחודשת כשנכנס לנעליו של אביה של ליזי מקגוויר (הילארי דאף). הכימיה בין צוות השחקנים והחמימות המשפחתית שהקרין הפכו את הסדרה להצלחה בינלאומית מסחררת.

מי שקיבלה את הבשורה בכאב רב היא הילארי דאף, שנמצאת בימים אלו בשיא ההכנות לקאמבק המוזיקלי שלה ולסיבוב הופעות בינלאומי. דאף פרסמה פוסט פרידה מרגש באינסטגרם, בו שיתפה את תחושותיה הקשות: "זה באמת כואב", כתבה השחקנית והזמרת. "קשה מאוד להתמודד עם המציאות הזו לגבי חבר ותיק. הייתה כל כך הרבה חמימות במשפחת מקגוויר, ותמיד הרגשתי מוגנת ועטופה על ידי ההורים הטלוויזיוניים שלי. אהיה אסירת תודה על כך לנצח".

דאף רמזה בפוסט על תקופה לא פשוטה שעברה על קאראדין לפני מותו, כשהוסיפה: "אני עצובה עמוקות לדעת שבובי סבל. הלב שלי כואב עבורו, עבור משפחתו ועבור כל מי שאהב אותו". על פי הדיווחים הכוכב סבל מבעיות נפשיות והפרעה דו קוטבית.

מותו של קאראדין מסמן סגירת פרק נוסטלגי עבור מי שגדלו על ברכי ערוץ דיסני. הוא ייזכר לא רק כשחקן מוכשר שהצליח לדלג בין קומדיות פרועות לדרמות משפחתיות, אלא כדמות אבהית שהביאה נחמה וחיוך למיליוני ילדים ובני נוער ברחבי העולם.