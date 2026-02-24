מהאולפן לזירה: בן צור מקדיש שיר חדש למתאגרף אהבת השם גורדון

בן צור משיק את החלק הראשון מאלבומו החדש "הוויה" עם שלושה שירים אישיים: "הוויה", "דתי לפי דעתי" ו"אהבת השם" - כולל הסיפור המיוחד מאחורי השיר שהוקדש למתאגרף אהבת השם גורדון

הזמר והיוצר בן צור משחרר את החלק הראשון מתוך אלבומו החדש "הוויה". מדובר בפרויקט אישי ורוחני במיוחד, שמחבר בין אמונה, זהות, התבוננות פנימית וסאונד עכשווי. החלק הראשון כולל שלושה שירים: "הוויה", "דתי לפי דעתי" ו-"אהבת השם", כאשר החלק השני של האלבום צפוי לצאת בחודש הבא.

"הוויה" - בין עומס יומיומי לאמונה שמרימה

שיר הנושא של האלבום, שנכתב על ידי בן צור יחד עם אריאל עדן והופק על ידי אלון פרץ, מציג דיאלוג פנימי כן וחשוף. כבר מהשורה הראשונה - "למה אני לא מרוכז, אין לי דקה וכל היום אני זז", עולה תחושת המרוץ האינסופי של החיים המודרניים.

מול חוסר השקט, בן מציב אמירה ברורה: "הוויה חייב בעולם וגם יודע שאני מסוגל, שנתת לי כוחות על".

זהו שיר שמדבר על הישרדות יומיומית, על ביטחון באמונה ועל הידיעה שיש כוח שמכוון מלמעלה. השילוב בין מילים רוחניות להפקה עכשווית יוצר חיבור מדויק בין עולמות - קודש וחול, עומק ופופ.

"אהבת השם" - לכבוד המתאגרף

את השיר כתב בן יחד עם אסף קפליו, אלירן אליהו ועומרי דהאן, והפיקו עומרי דהאן ואלירן אליהו. מעבר למילים העוצמתיות והפזמון הסוחף עם הקריאה "ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד" - לשיר הזה יש סיפור יוצא דופן.

השיר נכתב כהקדשה אישית למתאגרף אהבת השם גורדון, שנוהג לשמוע את שיריו של בן צור במהלך אימונים וחימום לפני קרבות. הקשר בין השניים הוביל ליצירת שיר מקורי שהוקדש לו במיוחד.

אהבת השם גורדון צילום: One championship

הרגע המרגש הגיע כאשר גורדון נכנס לזירה כשהוא עטוף בדגל ישראל, לבוש בציצית וחובש כיפה - לצלילי השיר החדש שנחשף לראשונה דווקא באירוע הקרב. הכניסה העוצמתית שילבה בין ספורט, אמונה וזהות יהודית, רגע לפני הנוקאאוט בזירה.

"דתי לפי דעתי" - כנות, שאלות ואהבה ללא תנאים

את השיר כתב והלחין בן צור יחד עם רון ביטון ועדן חסון, והפיק מאור שטרית. כאן בן נוגע בנושא רגיש ומוכר לרבים - הזהות הדתית האישית. הפזמון המרכזי מחדד זאת היטב: "אומרים אני דתי לפי דעתי, זה בעייתי"

השיר מלא בשאלות אמוניות כנות: "תגיד אתה סולח גם למי שטועה?", ומנגד, גם בהשלמה עמוקה: "אני יודע שאתה אוהב אותי ככה, מקבל אותי ככה, עם כל השריטות שלי".

בן צור מציג מערכת יחסים אישית עם הקב"ה, כזו שמבוססת על אהבה, קבלה והבנה מתמשכת.



