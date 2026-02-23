סוף לניצול: גורמים פרטיים לא יוכלו יותר לפנות נפטרים בתשלום

פורום חברות הקדישא בישראל, בשיתוף המשרד לשירותי דת, הודיעו כי הם שמים סוף לניצול המשפחות על ידי הגורמים הפרטיים אשר גובים כספים למרות שהשירות אמור להינתן ללא עלות.

הסוף לתיווך בפינוי נפטרים: פורום חברות הקדישא והמשרד לשירותי דת יחסמו קריאות פינוי נפטרים דרך גורמים פרטיים- פינוי הנפטר יתאפשר רק על ידי פניה למוקד 0120*.

ההחלטה התקבלה לאור מקרים חמורים שהתגלו בהם גורמים פרטיים גבו ממשפחות אבלות סכום כולל של 2,500 ש"ח עבור פינוי נפטרים למרות שהפינוי משולם במלואו על ידי הביטוח הלאומי ואינו אמור לעלות למשפחות אגורה. על פי הנתונים רק בסופ"ש האחרון הצטברו מעל ל5 קריאות כאלו .

גורמים פרטיים מנצלים את בלבול המשפחות בשעות הקשות ביותר שלהן, גובים תשלומים בלתי חוקיים, ומעבירים נפטרים לחברות קבורה רחוקות ממקום מגוריהם – בניגוד לזכויות המשפחות, אמרו בפורום.

בפורום מסבירים כי אם עד היום, גורמים פרטיים יכלו לקבל פרטים ממשפחות או מבתי אבות ואז לפנות לחברת קדישא והצגתם כמתווכים או נציגי המשפחה ולגבות כספים מעתה לא יתקבלו קריאות כאלה. הדרך היחידה לפתיחת קריאת פינוי תהיה באמצעות שיחה של המשפחה עם המוקד הארצי *0120 בלבד.

במשרד לשירותי דת הבהירו כי הם יבצעו בקרה שוטפת על הפניות בכך שכל דיווח על כתובת שונה מכתובת הנפטר (טריק שבו משתמשים כדי לעקוף את המערכת) – תיפתח נגדו בדיקה.

מה אומר החוק וזכויות המשפחות

על פי החוק פינוי של נפטר בתחום הישוב הוא ללא עלות. הביטוח הלאומי משלם את עלות ההסעה, והמשפחות זכאיות לקבורה בעיר מגוריהן ללא כל תשלום. לאור המצב הקשה בו שרויות המשפחות גורמים פרטיים מנצלים את הבלבול ואת הלחץ הרגשי, מציגים עצמם כ"שירות רשמי" ואף גובים תשלום עבור השירות. בנוסף הם לעיתים מעבירים את הנפטרים למקומות רחוקים זאת כדי לקבל תשלום חברות קבורה אחרות.

בפורום חברות הקדישא ובמשרד לשירותי דת מקווים כי המהלך החדש חוסם את האפשרות הזו. מי שלא פועל דרך המוקד הארצי לא יוכל להעביר קריאה לחברות הקדישא.

"אנחנו לא נאפשר יותר מצב שבו גורמים חסרי מצפון מנצלים משפחות אבלות בשעתן הקשה ביותר," אמרו בפורום חברות הקדישא. "הפינוי בתוך שיטחי השיפוט של כל חברה קדישא הוא חינמי, והמשפחות זכאיות לשירות מכובד ושקוף. מי שינסה לעקוף את המערכת ימצא את עצמו מחוץ למערכת. המסר שלנו ברור: אם חווים אובדן, אל תתקשרו לאמבולנסים פרטיים או למוקדים פרטיים. חייגו ישירות ל-*0120 – המוקד הארצי החינמי והמפוקח. אם גורם פרטי מבקש מכם כסף עבור פינוי – זו גביה בלתי חוקית, ודווחו לנו מיד."