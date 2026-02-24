נחשפה "הפרשה" סביב יועמ"שית משרד המשפטים

לאחר שעיתונאי 'הארץ' מיכאל האוזר טוב כתב בחשבון הטוויטר שלו כי היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, פנתה לבית המשפט בבקשה להוצאת צו איסור פרסום דחוף על ידיעה שלדבריו עמד לפרסם בעיתון - העיתונאי אבישי גרינצייג חשף היום (שלישי) את פרטי "הפרשה".

בדבריו כתב גרינצייג: "‏ובכן, מהי ״הפרשה״ של יועמ״שית משרד המשפטים יעל קוטיק? ‏אירוע מלפני 33 שנה (!) על טענות אודות מילוי נוכחות כשכיהנה כשוטרת זוטרה בתחילת שנות ה-20 לחייה. ‏הוגש נגדה הליך משמעתי, ממנו היא זוכתה.

‏במחילה מידידי מיכאל האוזר טוב, הפרסום הזה מלמד הרבה יותר על העיתונאי מאשר על מושא ה״תחקיר״".

בנוסף נחשפו ההתכתבויות בין האוזר לדוברת משרד המשפטים. האוזר פנה לבקש תשובה אך מפרט לכתוב על מה מדובר ולתת פרטים נוספים, הדוברת טוענת כי יעל אינה זוכרת במה מדובר שכן זהו אירוע דקרה לפני 30 שנה ומנסה לבקש פרטים נוספים, האוזר עונה לי בצורה קשה ומסרב לפרט.

האוזר הגיב לדברים וכתב: מבין שקוטיק מתדרכת את עיתונאי החצר. הישארו מעודכנים".