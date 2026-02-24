בית משפט השלום מתח ביקורת על משטרת ישראל לאחר שביקשה להאריך את התנאים המגבילים של צחי ברוורמן שעות לפני פקיעתם. השופט מזרחי ציין כי הבקשה הוגשה "בדקה ה-90", באופן שאינו מאפשר לקיים דיון מיידי כנדרש.

בית משפט השלום מתח היום (שלישי) ביקורת חריפה על משטרת ישראל, לאחר שזו הגישה בקשה להארכת התנאים המגבילים של צחי ברוורמן, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, שעות ספורות בלבד לפני פקיעתם.



בראשית החלטתו, נזף השופט מזרחי במשטרה על עיתוי הגשת הבקשה. הוא ציין כי הבקשה הוגשה בשעה 12:20, ממש ביום שבו תוקף התנאים המגבילים של ברוורמן עמד לפקוע. השופט הדגיש כי "למרבה הצער, פעם נוספת הגישה משטרת ישראל את בקשתה ב'דקה ה-90'". הוא הבהיר כי התנהלות זו פוגעת בהתנהלות התקינה, שכן היא אינה מאפשרת לבית המשפט להיערך מבחינת יומן הדיונים ולקבוע דיון במעמד הצדדים עוד באותו היום, כפי שנדרש על פי חוק.

סוגיה מרכזית נוספת בהחלטה נגעה לרשימת האנשים שעמם נאסר על ברוורמן ליצור קשר. השופט התייחס להחלטה קודמת של בית המשפט המחוזי, שאסרה על ברוורמן לשוחח עם בכירים וזוטרים בלשכה, וכן עם מעורבים בפרשות המקבילות – בהם אלי פלדשטיין (דובר לשעבר שעבד עם הלשכה והנאשם המרכזי בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים) ועומר מנצור. איסור הקשר הוטל גם לגבי ראש הממשלה עצמו, המזכיר הצבאי, יועצים ודוברים.



עם זאת, השופט מזרחי הצביע על פער בבקשת המשטרה: לדבריו, החלטת המחוזי לא ציינה במפורש את עובדי או גורמי לשכה נוספים, ולכן מבחינה משפטית, איסור יצירת הקשר עמם כלל לא הוארך.

לאור מחדלי המשטרה והתנגדותו של ברוורמן להארכת התנאים ללא דיון, סירב השופט מזרחי להיעתר לבקשה באופן אוטומטי והציב למשטרה דרישות מחמירות ומיידיות. הוא הורה ליחידה החוקרת להעביר ללשכתו עוד היום, במעטפה סגורה, את הדו"ח הסודי העדכני ואת כל חומר הראיות הרלוונטי. בנוסף, דרש השופט לקבל את הפרוטוקולים החסויים מהדיון שנערך במעמד צד אחד בבית המשפט המחוזי בחודש שעבר, מסמך ספציפי שסומן על ידי המחוזי, וכן את התגובה המלאה של החשוד. השופט קבע כי דיון מסודר במעמד שני הצדדים ייערך בעוד יומיים, בתאריך 26 בפברואר 2026.