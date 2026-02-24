"לא ילמדו עוד מלחמה": מגילת ישעיהו נחשפת לראשונה בתערוכה חגיגית

במוזיאון ישראל נפתחה אתמול התערוכה "נחמה מן המדבר". במסגרת התערוכה, לציון שנת ה-60 למוזיאון ישראל, מוצגת לראשונה מגילת ישעיהו השלמה - כתב היד המקראי העתיק ביותר, המהווה אוצר לאומי ותרבותי ראשון במעלה.

המגילה, שאורכה 7.17 מטר, מציגה את חזון השלום האוניברסלי של הנביא ישעיהו ופסוקים שהפכו זה מכבר למטבעות לשון בתרבות העברית. היא תוצג מהיום לציבור הרחב תחת תנאי שימור קפדניים ולמשך ארבעה חודשים בלבד.

מגילת ישעיהו השלמה צילום: אלי פוזנר

אוצר לאומי נדיר

מגילת ישעיהו השלמה נחשבת לאחד הממצאים המשמעותיים ביותר בעולם המחקר המקראי. עצם הצגתה לציבור הרחב, ובפרט במסגרת שנת ה-60 למוזיאון, מעניקה ממד סמלי נוסף לחשיפתה - חיבור בין עבר עתיק לבין הווה חי ופועם.

הצגת המגילה תיעשה בתנאים מוקפדים, בשל רגישותה וחשיבותה, והיא תעמוד במרכז התערוכה "נחמה מן המדבר".

"קול חי הקורא אלינו מן המדבר"

נשיא המדינה פתח את התערוכה ואמר: "מגילת ישעיהו איננה רק ממצא ארכאולוגי בן אלפי שנים - היא קול חי הקורא אלינו מן המדבר, קול של חזון, של צדק ושל נחמה. בין יריעות הקלף העתיקות אנו פוגשים את נשימתם הארוכה של הדורות, את האמונה שלא כבתה, ואת התקווה שלא נכנעה. אני מבקש להודות מעומק הלב למוזיאון ישראל ולאנשיו המסורים, שבשימור האוצר הזה ובהנגשתו לציבור, מאפשרים לנו להוסיף ולהקשיב לקול העתיק ולשאוב ממנו השראה לבניין משותף של עתידנו".

מוזיאון ישראל צילום: אלי פוזנר

דבריו חיברו בין ערכה הארכאולוגי של המגילה לבין משמעותה הרוחנית והתרבותית – כמסמך עתיק הנושא עמו מסר של תקווה, חזון ונחמה גם לדור הנוכחי.