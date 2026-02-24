עמית איסמן נגד חוק מח"ש: "פגיעה משמעותית בשלטון החוק"

עמית איסמן מזהיר כי הצעת החוק של ח"כ משה סעדה להפריד את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות עלולה לגרום נזק משמעותי לעצמאות היחידה ולשלטון החוק

פרקליט המדינה עמית איסמן שיגר מכתב היום (שלישי) ליו"ר הוועדה המשותפת לוועדת החוקה ולוועדה לביטחון לאומי, שמחה רוטמן, לקראת הדיון בהצעת החוק של ח"כ משה סעדה העוסקת במעמדה של המחלקה לחקירות שוטרים, והביע התנגדות למהלך.

בפתח דבריו כתב איסמן כי "התועלת שבהפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מפרקליטות המדינה היא מוגבלת, בעוד שפוטנציאל הנזק לעצמאותה של היחידה, ליכולתו של העומד בראשה לעמוד מול לחצים של דרג פוליטי, למקצועיותה של היחידה ולפעולתה לפי סטנדרטים מקצועיים אחידים עם יתר גופי אכיפת החוק והחשש מפני פגיעה בשלטון החוק באופן כללי, הוא משמעותי ביותר".

לדבריו, "עצמאותה ומקצועיותה של מח"ש הן ערובות חשובות לעצמאות ולמקצועיות המשטרה", והוסיף אזהרה שלפיה "פגיעה ביכולתה של מח"ש למלא את תפקידה כגוף אוכף חוק עצמאי ומקצועי תוביל בסופו של יום להגברת החשש מפני ההתערבות הפוליטית בפעולתה של המשטרה".

בהמשך התייחס למורכבות עבודת היחידה וכתב כי "מח"ש היא יחידה מורכבת לניהול, כאשר לעיתים קרובות ניצבות בפני מקבלי ההחלטות ביחידה החלטות מקצועיות ומשפטיות מורכבות". עוד ציין כי קיימת חשיבות לכך ש"מח"ש לא תהפוך ליחידה מבודדת הפועלת באופן מנותק ממערכת אכיפת החוק הקיימת, באופן היוצר דין שונה לאוכלוסיית היעד של מח"ש, ואשר עלול להגביר את החשש מפני השפעה פוליטית על החלטות גורמי האכיפה".

איסמן הוסיף כי "אין ספק כי כמו בכל גוף או יחידה, גם במח"ש קרו בעבר תקלות, ככל הנראה קורות בהווה ויקרו גם בעתיד", אך הדגיש כי "מח"ש עברה בשנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת ואתגריה רבים", וקבע כי "קיים צורך בחיזוק מעמדה של מח"ש ומתן הכלים הנדרשים לה לצורך ביצוע עבודתה באופן מקצועי ומיטבי וחיזוק אמון הציבור בה".

בסיום כתב כי "הצעת החוק הנוכחית, ביטול שיוכה הארגוני של מח"ש כיחידה אורגנית בפרקליטות, הקמת יחידה אחרת שלא תהיה כפופה ליועצת המשפטית לממשלה, לפרשנותה את הדין ולהנחיותיה המקצועיות, יגרמו לכך שמח"ש תחדל מלפעול כגוף אכיפה מקצועי, יעיל ואפקטיבי". עוד ציין כי מדובר במודל "שלהבנתי לא נמצאה לו מקבילה בעולם", והזהיר מפני פגיעה במח"ש, "אורגן אשר אין חולק כי הוא בעל חשיבות עליונה במערכת אכיפת החוק", וכן מפני פגיעה בשוויון בפני החוק וביכולת לנהל חקירות מורכבות ורגישות.