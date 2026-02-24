המאבק באתרי הזיהום ביו"ש: הבחרת 80 טון של פסולת סוכלה

המאבק בזיהום האוויר מהפסולת ביהודה ושומרון ממשיך. בימים האחרונים, נתפסו במעברים חשמונאים וחוצה שומרון מספר משאיות שנשאו כמות אדירה פסולת בניין בהיקף של כ-80 טון, בדרכם לאתרי פסולת פיראטיים בשטחי הרשות הפלסטינית.
במקביל, בפעילות בהובלת יחידת הפיקוח וקציני מפקדת תיאום וקישור שכם, נאכף אתר פסולת פיראטי שהשתרע על ארבע דונם, והביא לזיהום אוויר בקדומים, אריאל ותפוח.
פעולות אלו הינן חלק מסט הכלים המופעלים בידי צוות המשימה המשולב הפועל במנהל האזרחי למיגור תופעת שריפות הפסולת באיו״ש, יחד עם אוגדת איו״ש, מחוז ש״י וכיבוי אש, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה.
