המאבק באתרי הזיהום ביו"ש: הבחרת 80 טון של פסולת סוכלה

המערכה כנגד שריפות הפסולת: המנהל האזרחי סיכל ניסיונות הברחה של 80 טון פסולת שיועדו לשריפה בשטחי הרשות הפלסטינית; בשומרון, נאכף אתר פסולת שהביא לזיהום בקדומים ואריאל

שמחה רז
ז' אדר התשפ"ו
הרס אתר פסולת צילום: המנהל האזרחי

המאבק בזיהום האוויר מהפסולת ביהודה ושומרון ממשיך. בימים האחרונים, נתפסו במעברים חשמונאים וחוצה שומרון מספר משאיות שנשאו כמות אדירה פסולת בניין בהיקף של כ-80 טון, בדרכם לאתרי פסולת פיראטיים בשטחי הרשות הפלסטינית.

המנהל האזרחימשאית פסולת שנתפסהצילום: המנהל האזרחי

במקביל, בפעילות בהובלת יחידת הפיקוח וקציני מפקדת תיאום וקישור שכם, נאכף אתר פסולת פיראטי שהשתרע על ארבע דונם, והביא לזיהום אוויר בקדומים, אריאל ותפוח.

פעולות אלו הינן חלק מסט הכלים המופעלים בידי צוות המשימה המשולב הפועל במנהל האזרחי למיגור תופעת שריפות הפסולת באיו״ש, יחד עם אוגדת איו״ש, מחוז ש״י וכיבוי אש, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה.

