סיפור מכנען- 26.8

סיפור של מרחק במטרים וקילומטרים מן המסעדה עד למקומות שמהם מובאים המוצרים לבר היין ולמסעדה בכנען אשר בצפת.

לא רבים הם המקרים (ואולי אפילו אין כאלו) של מסעדה בר יין שעונה לשם 26.8.

כזה הוא המקרה המיוחד שמאחוריו סיפור של מרחק במטרים וקילומטרים מן המסעדה עד למקומות שמהם מובאים המוצרים לבר היין ולמסעדה במלון כנען בצפת.

קם לו השף עמוס חיון בשיתוף מלון כנען וקבע שכל המוצרים יהיו במרחק של עד 26.8 קילומטרים מן המקום.

כולם עד 26.8 ק"מ

כך למשל מחלבת המאירי שמספקת את הגבינות נמצאת במרחק של 500 מטרים מכנען, דגי צפת 723 מטרים, ירוק בכפר מקיבוץ חוקוק 9.6 קילומטרים, סבתא יהודית מקיבוץ לביא עם החקלאות האורגנית במרחק של 20.3 קילומטרים, מחלבת עין כמונים 7.9 קילומטרים, משק שוורץ המייצר שמן זית בראש פינה במרחק של חמישה.7 קילומטרים, יקב לוריה בדלתון שישה קילומטרים כמהין בשעל 25 קילומטרים, יקב בזלת בקדמת צבי 18.43 קילומטרים, יקב אור הגנוז שישה.4.9 ק"מ, יקב קישור במרחק של ,24.52 יקב שיפון הרחוק מכולם בתל שיפון 26.8 קילומטרים (וזה גם מקור השם) ונוסיף גם את דגי הים המגיעים מנמל יפו מנמל עכו במרחק של 44 קילומטרים שמספקים דגים למקום דרך דגי צפת.

כל תוצרת הגליל למקום אחד

"הרעיון הוא להביא את כל תוצרת הגליל למקום אחד" מספר השף וכך הכל הוא על טהרת האוכל החלבי מהשובח, הכל מבוסס על תוצרת גלילית משובחת הן מהחקלאות הם מדגת הים מיקבי האזור.

לצידו, של האוכל מוגש תפריט יין המציג את הרפרטואר המפואר של יינות הגליל והגולן, כולל יקבי גראז׳ זעירים ומיוחדים, לצד יינות נוספים מרחבי הארץ.

לחוויה קולינרית אינטימית מסביב לבר המטבח הפתוח בו מתבצע הבישול לעיני האורחים או בחצר מול האח הבוערת. בקיץ תפתח גם חצר פרטית נעימה, שמסביב לה גינת התבלינים של המסעדה שמשלימה את גינת הירק הסמוכה.

צילום: אוכל לנגד הסועדים צילום: אוכל לנגד הסועדים

אבן דרך חדשה לתושבים ולמבקרים.

וכך נוצרה ליצירת מופת הממוקמת בלב הר כנען בגובה של כ-1000 מטרים מעל פני הים כשביום בהיר ובאור יום ניתן לראות משם את כל המקומות המספקים את המוצרים.

יצירת מופת שנעשית לנגד עיני האנשים וכולה על טהרת הגליל.