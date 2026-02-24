ינון מגל על הדרמה בכנסת: "אירוע רע לנתניהו"

ינון מגל תוקף בחריפות את חברי הליכוד שהפילו הלילה הצבעה בסופה נרשם ניצחון לאופוזיציה: "תזכרו את השמות"

דרמה לילית בכנסת: איש התקשורת ומגיש "הפטריוטים", ינון מגל, לא נשאר חייב לאחר ההצבעה הלילה על ביטול הפטור ממע"מ, שהסתיימה במבוכה לקואליציה. מגל תקף בחריפות את חברי הכנסת מהליכוד שסייעו, לטענתו, לאופוזיציה לרשום ניצחון משמעותי על חשבון ראש הממשלה.

"האופוזיציה בעננים"

"זה אירוע רע מאוד לביבי", כתב מגל בהתייחסו לתוצאות ההצבעה. לטענתו, חוסר המשמעת הקואליציונית עלול להוביל לתוצאות הרסניות עבור הימין כולו: "אם נכנס עכשיו לכאוס קואליציוני שיוביל להפסד בבחירות – תזכרו את השמות שהצביעו נגד או נמנעו".

מגל הוסיף כי המחנה היריב חוגג את חוסר האחדות בשורות הליכוד: "האופוזיציה בעננים. הליכודניקים שהצביעו נגד נתנו לאופוזיציה את ההישג הראשון שלה בקדנציה הזו".

רשימת השמות: "לגזור ולשמור"

בצעד חריג, פרסם מגל את "רשימת המורדים" מהליכוד, וקרא לעוקביו לנצור את השמות לקראת העתיד לבוא. השמות שציין הם: דוד ביטן, אבי דיכטר, ניר ברקת, חנוך מילביצקי, דן אילוז (דלל), אלי דלל, משה פסל, יולי אדלשטיין, אתי עטייה (גואטה) ואושר שקלים.

מגל חתם את דבריו באזהרה: "אלו השמות. לגזור ולשמור".