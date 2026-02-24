בקור של 4 מעלות - גל הרס בבנימין

באמצע בלילה ובקור שקרוב ל-0 מעלות, כוחות רבים של מג"ב איו"ש ופקחי המנהל האזרחי הרסו גבעות בבנימין

הלילה (בין ראשוני לשני) פשטו כוחות רבים של מג"ב איו"ש ופקחי המנהל האזרחי על נקודות התיישבות בבנימין, ויחד עם כלים הנדסיים כבדים פתחו בגל הרס נרחב.

ההרס בגבעות צילום: ללא קרדיט

בהתחלה הגיעו הכוחות לגבעת "גור אריה" הסמוכה לאדם, והרסו את מגורי התושבים, וכן את דיר הכבשים שבמקום. לאחר מכן המשיכו הכוחות והגיעו לגבעת "קול מבשר" הסמוכה ליישוב מכמש, והרסו גם את המבנים בנקודה.

תושב הגבעות בבנימין | צילום: ללא קרדיט

מתושבי הגבעות נמסר: "לצערנו עברנו הלילה הרס נרחב בבנימין. אנחנו פה בגבעת "קול מבשר" הסמוכה ליישוב כוכב יעקב - יושבים על רכס אסטרטגי במיוחד".

"הכפר הקרוב, במימון הרשות הפלסטינית, מבצעים ברכס זה בנייה לא חוקית ללא הרף, המדינה למעשה מפקירה פה שטחים שלמים -

אם לא נהיה פה, חצי שנה מכאן ולא יהיה לאן לחזור".

"מדוע מופעלים כנגדנו כל כך הרבה משאבים? ותושבים נזרקים החוצה מבתיהם באמצע הלילה? בקור ובגשם? אנחנו נמשיך ונבנה ולא נתייאש, נחזור ונפרוץ. אנחנו שואבים השראה מחלוצי סבסטיה וגוש אמונים שלא הירפו והתמידו בנחישות - וההצלחה ברורה לכולם".