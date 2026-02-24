כתב אישום: רוכב אופנוע קיבל דו"ח - וניקב את גלגלי הניידת

כתב אישום הוגש נגד רוכב אופנוע שהגיע לניידת משטרה ודקר את הגלגלים, זאת כפעולת נקם אחרי שנרשם לו דו"ח תנועה. צפו

במשטרה פרסמו היום (שלישי) תיעוד מאירוע חריג שהתרחש בשבוע שעבר במהלך אכיפת עבירות תנועה סמוך לאצטדיון רמת גן, כאשר שוטר הבחין ברוכב אופנוע שנוסע במהירות ותוך זיגזוג. בבדיקת האופנוע נמצא כי הוא אינו תקין ואסור לשימוש, ולנהג נרשם דו"ח בסך 1,000 ש"ח. החשוד קילל את השוטר ואמר כי "אם הוא לא היה שוטר הייתי משתין לו בפה ושובר לו את הפרצוף".

יום למחרת הגיע החשוד למשטרת מרחב דן ברחוב הקישון בבני ברק, וחיבל בניידת משטרה בכך שניקב ארבע פעמים את הגלגל הקדמי השמאלי באמצעות חפץ חד. לאחר מכן נמלט מהמקום באמצעות אופנוע, כשלוחית הרישוי מוסתרת.

(צילום: דוברות המשטרה)

בלשי תחנת בני ברק–רמת גן איתרו את החשוד בתוך זמן קצר והוא נעצר לחקירה. במהלך שהותו בתאי ההמתנה בתחנת המשטרה, ירק החשוד לעבר פניו של בלש דרך סורגי התא, ובהמשך הטיל את מימיו בתא. מעצרו הוארך מעת לעת.

עם סיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד בגין חבלה במזיד ברכב, זיוף סימני זיהוי של רכב, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ואיומים. בנוסף, הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.