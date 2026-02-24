הרמטכ"ל מתנגד לתקיפה באיראן? טראמפ: הוא חושב שיהיה קל לנצח

לאחר שדווח כי הרמטכ"ל האמריקני דן קיין מתנגד לתקיפה באיראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכחיש את הטענות: "קיין, כמו כולנו, היה רוצה לא לראות מלחמה. אבל אם תתקבל החלטה לצאת למתקפה צבאית - הוא חושב שיהיה קל לנצח"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכחיש הלילה (בין שני לשלישי) את הדיווחים לפיהם הרמטכ"ל האמריקני, דן קיין, מתנגד לתקיפה באיראן והזהיר את הנשיא מפני ההשלכות האפשריות של מלחמה מול טהרן. לטענת טראמפ, הגנרל סבור שצבא ארה"ב יוכל לנצח בקלות במלחמה עם איראן.

"סיפורים רבים בתקשורת ה'פייק ניוז' מסתובבים וטוענים שהגנרל קיין מתנגד לכך שנצא למלחמה עם איראן. הכתבות הללו לא מייחסות את המידע הזה לאף אחד, והן שגויות ב-100 אחוז" טען. "קיין, כמו כולנו, היה רוצה לא לראות מלחמה. אבל אם תתקבל החלטה לצאת למתקפה צבאית - הוא חושב שיהיה קל לנצח".

לדבריו, קיין "מכיר היטב את איראן, מכיוון שהוא היה אחראי על מבצע 'פטיש חצות', המתקפה על הפיתוח של הגרעין האיראני. זה כבר לא פיתוח, אלא פוצץ לרסיסים על ידי מפציצי ה-B-2 הנהדרים שלנו. כל מה שנכתב על מלחמה אפשרית עם איראן נכתב בצורה שגויה ובכוונה תחילה".

"קיין הוא לוחם גדול שמייצג את הצבא החזק ביותר בעולם. הוא לא דיבר על לא לתקוף את איראן, או אפילו על תקיפות מוגבלות כפי שקראתי. הוא יודע רק דבר אחד - איך לנצח" הבהיר טראמפ. "אם יאמר לו לעשות זאת - הוא יוביל את הכוחות".

בסיכום הנשיא האמריקני הזכיר כי "אני זה שמקבל את ההחלטה. הייתי מעדיף הסכם מאשר שלא יהיה, אך אם לא נגיע להסכם - זה יהיה יום רע מאוד עבור אותה מדינה, ולצערי הרב גם עבור תושביה, משום שהם אנשים נהדרים ונפלאים, ודבר כזה לא היה אמור לקרות להם לעולם".