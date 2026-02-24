רוני קובן במכתב פתוח לסיון רהב מאיר

העיתונאי והמגיש, רוני קובן, פרסם מכתב פתוח לסיון רהב מאיר ולמפקד גל"צ, טל לב רם, בעקבות דבריו של ידידיה מאיר - בעלה של סיון רהב מאיר - בהם הוא כינה את מרדכי דוד "שליח שלי".

תחת הכותרת "מכתב פתוח לסיוון רהב מאיר ולמפקד גלי צה״ל", כתב קובן: "יקרה, ראיתי עכשיו את ידידיה מאיר אישך מסביר ב׳פטריוטים׳ שמרדכי דוד הוא גם שליח שלו. העבריין המורשע מרדכי דוד שחשוד בהסגת גבול, שנכנס לבניין מגורים עם כמה בריונים וצועק במסדרון של לוסי אהריש במגפון ומפחיד את הילד שלה? מרדכי דוד שמתנפל על קשיש ניצול שואה? על רני רהב במסעדה? זה השליח של ידידיה ואולי גם שלך?".

קובן המשיך: "עזבי את זה שהוא קרא לי שמן שוב ושוב בפריים טיים . שיבושם לו. עזבי גם את חוסר האבחנה בין הפגנה מול חברי כנסת ושרים לבין הפגנה מול עיתונאים, אנשים בעלי פרופיל ציבורי, או נושאי משרה לשעבר, מה עם סתם להיות בנאדם? לומר - אני לא מסכים עם הדעות של לוסי אהריש אבל אף אחד לא צריך להפגין בכניסה לדירה שלה ולהפחיד אותה ואת הילד הקטן שלה?".



קובן פנה לרהב מאיר: "מעניין אותי אם זה על דעתך. ואיך כל זה מתיישב עם תוכניתכם המשותפת בגל״צ כל יום שישי, בה אתם מדברים לעיתים בכאב על שנאת האחים שבתוכנו. על ׳כל ישראל אחים׳. על ואהבת לרעך כמוך. ומה עם דרך ארץ קדמה לתורה?".

"סיוון יקרה, הייתי פעם בשיעור מרתק שלך בירושלים, התארחת בתוכנית שלי, שנינו בוגרי אותה תחנה. אני מעריך אותך ואת הדרך שלך עד מאוד. ראיתי את אישך מסביר שמה שהפושע המורשע מרדכי דוד עושה זו ׳סאטירה׳ ו׳פרודיה׳. מעניין אותי לדעת אם חבורה של גברים יתייצבו מול הדירה שלכם עם מגפון ויצרחו שטופי חימה וזעם, גם אז תחשבו שזו סאטירה".







בסוף דבריו פנה רובן למפקד גל"צ טל לב רם: "ולמפקד גלי צה״ל טל לב רם אני קורא הבוקר להשעות את ידידיה מאיר משידור. גל״צ היא תחנה ממלכתית. אין בה מקום לאנשים שמסיתים לאלימות ותומכים בעבריינים מורשעים".





מי יחליף את ידידיה מאיר? לקובן יש פתרון: "ועד שידידיה יתנצל או יתנער מהפושע המורשע אני מתנדב להגיש עם סיוון את רצועת צהרי שישי. אולי אז נוכל לדבר באמת, בלי מתק שפתיים, על איך מרגיעים את להט השינאה, איך באמת יוצרים פה גשר, איך באמת זוכרים שבסוף, כולנו אחים".

