92 שנה לפסל האריה השואג

הלכנו השבוע , לקראת יום תל חי ( וקרית שמונה- ע"ש טרומפלדור ושבעת חבריו) למסע אל נבכי העבר, פיסות הסטוריה, ותחילתו של המאבק על ארץ ישראל שזורים יחדיו בטיול הצפוני לתל חי וסביבותיה.

יום י"א באדר , יום נפילת תל חי, שיחול בסוף השבוע הקרוב, מביא בפנינו הפעם גם פן נוסף. פסל האריה השואג, פסלו של מ. מלניקוב חוגג 70 שנה ליצירתו.חיבור בין השניים , מביא אותנו לטייל השבוע לתל חי ובנותיה.

יום י"א באדר תר"ף (1920) היה יום , אביבי במיוחד. אחרי כמה ימי גשם רצופים האירה השמש , את חצר המתיישבים בתל חי. היתהההארה היחידה באותם ימים קשים. המאבק בין הבריטים לצרפתים על השלטון בצפונה של ארץ ישראל, הביא לידי כך שאת אזור אצבע הגליל תפסו הצרפתים.

אך, אלו האחרונים לא הצליחו לשים ידם על הכנופיות שסבבו באזור ואיימו על כל מי שבא עימם במגע. כבר בראשית אותו חורף נשדדו בהמות עבודה מכפר גלעדי, ושלושה שבועות אחר כך נורתה אש לעבר תל חי. אחד המתיישבים, שניאור שפושניק נהרג. האסון עור את יושבי האזור . למקום מגיע כתגבורת קצין לשעבר בצבא הרוסי יוסף טרומפלדור, גיבור מלחמה שאיבד את זרועו השמאלית במלחת רוסיה- יפן.

המצב הלך והתדרדר ובתחילת חודש טבת אותה שנה שלח טרומפלדור מכתב לועד ההגנה בת"א בו תבע עזרה וסיוע "אין לנו מספיק אנשים מזויינים.. רימוני יד חסרים לגמרי..בעוד שבוע נהיה שרויים ברעב של ממש."

בבוקרו של יום י"א באדר , נשמעו יריות לעבר תל חי. מאות רבות של ערבים הקיפו את המקום מכל עבר. מירי בודד החלו הערבים בקרב יריות של ממש. טרופלדור שחש למקום בעת ששהה קודם לכן בכפר גלעדי נפצע. מאוחר יותר נפטר מפצעיו. עוד 5 לוחמים נפלו בקרב, שאת סיפורו יטיבו לתאר ולספר בחצר תל חי הסמוכה.

8 לוחמים נפלו בקרבות המקום. 6 באותו יום מר ונמהר, עוד שנים בקרבות נוספים. 14 שנים מאחור יותר, בדיוק השבוע לפני 92 שנה (1934) הוזמן הפסל אברהם מלניקוב להקים אנדרטת גבורה לזכר הנופלים. הוא זה שעיצב את פסל האריה השואג. פיסול נוסף של האמן נמצא בבית הקברות הישן ברחוב טרומפלדור בת"א וכן בסימטת פלוני אלמוני בעיר.

איך מגיעים?

נוסעים בכביש 90, חוצים את קרית שמונה , כעבור 2 ק"מ נכנסים שמאלה לכביש 9977 לעבר כפר גלעדי. מימין חצר תל חי. ממול הכביש מצבת " האריה השואג".