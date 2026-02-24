שוטרים סמויים ביצעו עסקאות נשק בשווי של מעל מיליון שקלים

סוכנים סמויים יצרו קשר עם חשודים בפזורה הבדואית ובצעו עסקאות לרכישת אמל"ח בשווי של מעל מיליון שקלים - ובעקבות זאת, הבוקר המשטרה פשטה על בתי החשודים בעבירות סחר והחזקת אמצעי לחימה

המשטרה התירה לפרסם כי הבוקר נערכה פשיטה נרחבת להפללת עשרות חשודים בעבירות סחר והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים.

בעקבות המידע שהתקבל, היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב הנגב במחוז הדרומי, בשיתוף משמר לאומי של מג"ב, יצאה למבצע בהפעלת סוכנים סמויים שהביאו למעצרם של החשודים.

דוברות המשטרה

במסגרת המאבק כנגד הפשיעה החמורה, ניהלה בשנה האחרונה היחידה המרכזית (ימ"ר) נגב חקירה סמויה רחבת היקף. במהלך הפעילות הוחדרו סוכנים סמויים אל תוך כנופיות פשיעה שפעלו באזור הדרום ובפזורה הבדואית. הסוכנים , רכשו את אמונם של גורמים פליליים ואספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, בהם יעדים מרכזיים של המשטרה.

צילום: דוברות המשטרה

תפיסת אמל"ח בשווי למעלה ממיליון ש"ח

הפעילות הסמויה כללה עסקאות לרכישת אמצעי לחימה 13 רובים מסוג M-16, 11 אקדחים מסוג "גלוק" ומחסניות. שווי האמל"ח מוערך בלמעלה ממיליון ש"ח.

לפנות בוקר, עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב, בשיתוף שוטרי המחוז הדרומי, יחידה 33, היחידה האווירית וגורמי סיוע נוספים, פשיטה על בתים ביישובים רהט, חורה, לקייה והפזורה, וביצעו את מעצרם.

החשודים הועברו להמשך חקירה ובהמשך יובאו להארכת מעצר בבית המשפט