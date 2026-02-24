הערכה בישראל - ארה"ב תוכל לתקוף באיראן רק למשך ימים ספורים

למרות תגבור הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, ב"פייננשל טיימס" דווח כי ישראל מעריכה שצבא ארה"ב יוכל לנהל רק ארבעה או חמישה ימים של תקיפות אינטנסיביות באיראן

למרות עיבוי הכוחות הנרחב של הצבא האמריקני במזרח התיכון וההגעה של נושאת המטוסים "ג'רלד פורד" לאזור, ישראל מעריכה כי ארה"ב תוכל לנהל תקיפות באיראן למשך ימים ספורים בלבד. כך דווח הבוקר (שלישי) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי.

לפי הדיווח, המבוסס על הערכה של גורמי מודיעין ישראלים, היכולת הצבאית של ארה"ב תספיק לרק ארבעה או חמישה ימים של תקיפות אינטנסיביות באיראן. עם זאת, נטען כי אם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יחליט על תקיפה מוגבלת בעוצמה נמוכה יותר, היא תוכל להמשיך בה במשך כשבוע.

הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שהלילה דווח בכלי התקשורת האמריקנים על מתיחות בקרב הממשל האמריקני, לאחר שהרמטכ"ל דן קיין הביע התנגדות לתקיפה באיראן והזהיר בשיחות סגורות מפני ההשלכות האפשריות של מלחמה מול טהרן. עם זאת, טראמפ הכחיש הבוקר את הדיווחים וטען כי הגנרל סבור שצבא ארה"ב יוכל לנצח בקלות במלחמה עם איראן.