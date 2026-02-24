הערכה בישראל - ארה"ב תוכל לתקוף באיראן רק למשך ימים ספורים

למרות עיבוי הכוחות הנרחב של הצבא האמריקני במזרח התיכון וההגעה של נושאת המטוסים "ג'רלד פורד" לאזור, ישראל מעריכה כי ארה"ב תוכל לנהל תקיפות באיראן למשך ימים ספורים בלבד. כך דווח הבוקר (שלישי) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי.
לפי הדיווח, המבוסס על הערכה של גורמי מודיעין ישראלים, היכולת הצבאית של ארה"ב תספיק לרק ארבעה או חמישה ימים של תקיפות אינטנסיביות באיראן. עם זאת, נטען כי אם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יחליט על תקיפה מוגבלת בעוצמה נמוכה יותר, היא תוכל להמשיך בה במשך כשבוע.
הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שהלילה דווח בכלי התקשורת האמריקנים על מתיחות בקרב הממשל האמריקני, לאחר שהרמטכ"ל דן קיין הביע התנגדות לתקיפה באיראן והזהיר בשיחות סגורות מפני ההשלכות האפשריות של מלחמה מול טהרן. עם זאת, טראמפ הכחיש הבוקר את הדיווחים וטען כי הגנרל סבור שצבא ארה"ב יוכל לנצח בקלות במלחמה עם איראן.
"סיפורים רבים בתקשורת ה'פייק ניוז' מסתובבים וטוענים שהגנרל קיין מתנגד לכך שנצא למלחמה עם איראן. הכתבות הללו לא מייחסות את המידע הזה לאף אחד, והן שגויות ב-100 אחוז" טען. "קיין, כמו כולנו, היה רוצה לא לראות מלחמה. אבל אם תתקבל החלטה לצאת למתקפה צבאית - הוא חושב שיהיה קל לנצח". לדבריו, קיין "מכיר היטב את איראן, מכיוון שהוא היה אחראי על מבצע 'פטיש חצות', המתקפה על הפיתוח של הגרעין האיראני. זה כבר לא פיתוח, אלא פוצץ לרסיסים על ידי מפציצי ה-B-2 הנהדרים שלנו. כל מה שנכתב על מלחמה אפשרית עם איראן נכתב בצורה שגויה ובכוונה תחילה".
